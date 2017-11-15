Якутия сокращает инвестпрограмму и наращивает долги

Якутск, , 11:29 — REGNUM Обслуживание госдолга обойдётся Якутии в 2018 году в 2,8 млрд рублей, в 2020 — уже в 3,4 млрд, а кредиты республики достигнут к 2021 году 55 млрд рублей. Такие цифры указаны в проекте бюджета Якутии на 2018−2020 годы, опубликованном на сайте Госсобрания региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Из текста документа также следует, что на деньги из казны будут предоставлены 4 млрд кредитов компаниям региона. Так, поддержка ГУП «ЖКХ» Якутии определена в сумме до 2 млрд рублей, АО «Саханефтегазсбыт» — до 1,5 млрд, «Якутопторга» — до 1,1 млрд, Ленскому объединённому речному пароходству — до 200 млн и «Туймаада-Нефть» — до 250 млн рублей.

В трёхлетний бюджет также заложены инвестиции юридическим лицам в объекты капитального строительства. Так, АО «Водоканал» получит из казны за три года почти 1,1 млрд на расширение, реконструкцию водозабора и строительство водопроводных сооружений в Якутске, АО «Железные дороги Якутии» получат 1 млрд на уплату основного долга и процентов по кредитам, привлеченным на строительство отдельных объектов железнодорожной линии Беркакит — Томмот — Якутск и 1,4 млрд — на завершение её строительства.

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При этом, по информации пресс-службы Госсобрания Якутии, на обсуждении проекта бюджета региона председатель комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев напомнил о том, что по сравнению с 2017 годом в 2018 году инвестиционная программа будет сокращена на 9 млрд. рублей.

Основные параметры бюджета-2018 таковы: доходы 169,8 млрд, расходы — 171,3 млрд, дефицит — 1,5 млрд. Интересно, что поступления в бюджет республики будут сокращаться: в 2019 году доходы прогнозируются в размере 156,6 млрд рублей, в 2020 — 166,7 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, по сравнению с 2017 годом, в бюджете-2018 доходов будет меньше на 4 млрд рублей. Республика вынуждена экономить потому, что из-за укрепления курса рубля поступления в бюджет сокращаются: главные бюджетоформирующие предприятия региона (в первую очередь — АЛРОСА) продают свой товар за валюту, и теперь ей уже не так выгодно конвертировать в рубли, как в 2016 году.

Напомним, госдголг Якутии по последним данным составляет 50,2 млрд рублей, республика нарастила почти всю его сумму при нынешнем главе Егоре Борисове.