В бюджете на 2018 год Якутия потеряет 4 млрд рублей налоговых поступлений

Якутск, , 09:39 — REGNUM В Якутии стали известны параметры регионального бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020. Доходы в нём, как предполагается, составят 169 млрд. рублей, расходы — 171 млрд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В казне республики по прогнозу не хватит на все запланированные расходы 1,157 млрд рублей, и это, как считает министр финансов региона Валерий Жондоров, небольшой дефицит, «связанный с теми ограничениями, которые выполняются, поддерживая уровень госдолга на безопасном экономическом уровне, не превышая 50% налоговых и неналоговых доходов».

Ещё один важный момент в формируемом финансовом документе — ожидаемое снижение прогноза по налоговым доходам примерно на 4 млрд рублей. Вместе с тем, по неналоговым доходам и дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности сумма составляет 43,9 млрд. рублей, что выше на 7,3 млрд рублей по сравнению с 2017 годом. Расходы республики на оплату труда вырастут на 8,9 млрд. рублей в связи с необходимостью исполнить майские указы президента РФ Владимира Путина в части повышения зарплат бюджетникам, констатировал министр.

«Падение доходов на 4 миллиарда рублей — это значительная сумма для Якутии, сопоставимая с общими расходами на культуру и спорт в 2017 году, — прокомментировал представленный финансовый документ региона кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов. — А дефицит — это, в любом случае, превышение расходов над доходами, поэтому категория «маленький» не является объективной оценкой. Надежда у республики на компанию АЛРОСА и значительный рост курса доллара в будущем, так как не видно таких прорывных проектов, которые могли бы привести к значительному росту доходов бюджета в ближайшей перспективе».

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В бюджете Якутии не забыли и об обещанной федцентром реструктуризации госдолгов, которых в республике по данным местного минфина 12,4 млрд.

«В 2018 году мы должны были оплатить 5,4 млрд рублей, а теперь лишь погасим 683 млн. Реструктуризация будет проводится до 2024 года в течение семи лет. Первые два года по 5%, третий год — 10%, оставшиеся 4 года по 20%. Это снизит необходимость привлечения других кредитов», — считает Валерий Жондоров.

Комментируя отсутствие необходимости у республики в 2018 году возвращать 5,4 млрд рублей федералам, Юрий Данилов также высказал мнение, что это увеличило бы дефицит бюджета или вынудило сокращать расходы.

Отметим, что общая сумма долга Якутии по данным Минфина РФ на 1 октября 2017 года составляет 50,2 млрд рублей, из них госдолг региона — 15,671 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Якутия была вынуждена изменить прогноз социально-экономического развития на 2018−2020 годы в сторону уменьшения, причина — авария на руднике «Мир» и уменьшение суммы отчислений в казну от АЛРОСА из-за сильного рубля. По словам министра экономики Якутии Алексея Стручкова, остановка работы «Мира» приведёт к тому, что в 2018 году добыча алмазов снизится на 5,3% по сравнению с 2017 годом, в дальнейшем — на 1,5%.

Напомним, нехватку средств в бюджете Якутия уже почувствовала в 2017 году, в республике были вынуждены несколько раз секвестировать бюджет в связи с ошибочным прогнозом по доходам. Причиной этого Юрий Данилов называл эйфорию от рекордного поступления налогов от компании в 2016 году на фоне роста курса доллара.