Минус 100 млрд: бюджета Якутии в 2018 году не хватит на «Детей Азии»?

Якутск, , 09:36 — REGNUM В Якутии из-за нехватки средств в бюджете республики на 2018 год, возможно, не смогут найти средства на проведение некоторых, в том числе спортивных мероприятий. Об этом заявил премьер-министр региона Евгений Чекин во время беседы с министром спорта Якутии Георгием Балакшиным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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О финансовых проблемах республики председатель её правительства сообщил в ответ на просьбу министра спорта о выделении в 2018 году средств на проведение VII спортивных игр народов Якутии в Амгинском улусе, а также на подготовку сборной команды республики к участию в седьмых играх «Дети Азии» и аналогичных зимних мероприятиях, которые собирались проводить впервые.

«В данное время бюджет республики несбалансированный, ожидается секвестирование всех программ, — сказал в ответ Евгений Чекин. — В таких условиях крайне сложно прогнозировать — сможем ли мы вообще провести те или иные мероприятия».

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Премьер-министр также подчеркнул, что в сложной ситуации с бюджетом деньги в первую очередь будут направляться на жизнеобеспечивающие отрасли и социально значимые расходы — субсидирование авиаперевозок, санитарную авиацию и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, налоговые доходы в бюджет Якутии на 2018 год, как ожидается, снизятся на 4 млрд рублей по сравнению с 2017 годом. Параметры главного финансового документа республики таковы: доходы — 169 млрд. рублей, расходы — 171 млрд, дефицит — 1,157 млрд рублей.

Госдолг региона, по последним данным Минфина РФ, составляет 50,2 млрд рублей, но обещанной федералами реструктуризации из этой суммы подлежит только 12,4 млрд.

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Кандидат экономических наук Юрий Данилов ранее называл причиной финансовых проблем Якутии неверное планирование бюджетов 2017—2019 годов на фоне эйфории от доходов в 2016 году.

«По-видимому у наших руководителей и депутатов создалось впечатление, что такая динамика будет продолжаться и в 2017 году, и в этой эйфории и был принят бюджет республики на 2017 год. Но это был грубый просчёт, как показали финансовые результаты компании АЛРОСА за I-й квартал», — подчёркивал эксперт.

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Республике, кстати, уже пришлось пересмотреть прогноз своего социально-экономического развития на 2018−2020 годы. По данным министра экономики региона Алексея Стручкова, в 2020 году налоговые поступления в бюджет составят 174 млрд рублей против 274 млрд за 2016 год.