Разработаны правила реструктуризации бюджетных кредитов субъектов РФ

Москва, , 14:33 — REGNUM В России разработаны новые правила реструктуризации бюджетных кредитов регионам. Проект правил разработан Министерством финансов РФ и опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Согласно новым правилам, реструктуризация будет проводиться путём предоставления должнику рассрочки по погашению задолженности по бюджетным кредитам с переносом погашения задолженности по основному долгу и процентам по кредиту на период с 2018—2024 гг. включительно (в 2018—2019 гг. — в размере 5% от суммы задолженности ежегодно, в 2020 г. — в размере 10% от суммы задолженности, в 2021—2024 гг. — равными долями по 20% от суммы задолженности ежегодно) с возможностью её досрочного погашения.

Для реструктуризации долга Минфин предлагает ограничить ставки по полученным регионом кредитам на уровне ключевой ставки, увеличенной на 1% годовых. В случае нарушения правила региону грозят «меры дисциплинарного воздействия».

Если регион-должник просрочит процентную выплату или погашение реструктурированного кредита, а также не заключит дополнительное соглашение, ему придется единовременно выплатить весь долг, который был реструктурирован.

Исключение может быть допущено в двух случаях: если в регионе сменится губернатор или будут иметь место «обстоятельства непреодолимой силы», уточняется в документе.

Правила министерства также устанавливают темпы сокращения задолженности субъектов в рамках программы реструктуризации. Те регионы, чей госдолг на начало года превысил 140% дохода, к 2019 году должны будут снизить его до 120%, а к 2020 году — до 100% и затем сокращать этот показатель на 2% ежегодно.

Регионы с задолженностью менее 50% должны будут к 2020 году довести долг до среднероссийского уровня и удерживать его в этих пределах.

Схема, прописанная в новых правилах Минфина, — «облегченная», в частности, в них отсутствует такой вид наказания, как приостановка предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) нарушителю на сумму нарушения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2017 года на заседании президиума Госсовета, которое проходило в Ульяновске, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что программа реструктуризации накопленных регионами бюджетных кредитов будет запущена с 1 января 2018 года. По его словам, долговая нагрузка уже не позволяет таким регионам развиваться.

Напомним, на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в ноябре 2017 года принято решение, что в качестве дотаций на сбалансированность бюджетов регионов России выделят 100 млрд рублей.

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