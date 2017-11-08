Регионам надо реструктуризировать долги муниципальных бюджетов – СП РФ

Москва, , 14:33 — REGNUM Доходы федерального бюджета 2017 года будут несколько больше, чем сейчас запланированы в законе «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а некоторые расходы будут перенесены на 2018 год. Соответственно дефицит бюджета будет находиться в пределах 2% (ВВП) или меньше. Об этом заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, сообщается на сайте СП РФ.

«Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам перед федеральным бюджетом вместе с дополнительным выделением в 2017 году бюджетных кредитов 19 регионам, которые наиболее закредитованы, и распределение сбалансированности на 2018 год является самым беспрецедентным решением по поддержки субъектов РФ за последние 13 лет», — отметила она.

В таких условиях для регионов целесообразно сохранить уровень сбалансированности, спрогнозированный на 2018 год, считает Голикова.

Глава СП РФ уверена, что регионам необходимо реализовать аналогичные программы реструктуризации задолженности в отношении муниципальных бюджетов.

Напомним, госдолг регионов по данным на 1 октября 2017 года снизился на 141 млрд рублей или на 6%.

«При этом выраженной положительной динамики по муниципалитетам нет. Муниципальный долг на 1 октября составил 354 млрд рублей, во II полугодии его рост отмечен в 41 субъекте, наибольший имеет место в Курганской области», — привела цифры Голикова.

В структуре муниципального долга доля коммерческих кредитов составляет 57,2%, при этом по бюджетам регионов данных показатель отмечается на уровне 24,5%.

«Бюджеты субъектов РФ и органы власти субъектов должны предпринять аналогичные усилия по проведению таких же программ реструктуризации, как проводит Федерация, только уже по отношению к местным бюджетам, чтобы ситуация со сбалансированностью местных бюджетов не ухудшалась», — подчеркнула глава Счетной палаты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года на заседании в Совфеде глава Минфина Антон Силуанов заявил, что готов обсуждать смену схемы оказания кредитной поддержки регионам.

«При нынешней схеме, распределяя кредиты Минфин смотрит, какой объем кредитов как бюджетных, так и коммерческих субъект РФ должен погасить в 2017 году», — пояснил он.

Глава минфина отметил, что в 2017 году бюджеты регионов исполняются значительно лучше, чем в 2016, и лучше, чем предусмотрено по планам самих же субъектов РФ.

Напомним, по состоянию на 1 июня 2017 года наметилась позитивная тенденция по снижению государственного долга регионов России с начала финансового года на 5,5% до 2,2 трлн рублей.

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