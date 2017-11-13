Колониальный «Великий камень»: новый Гонконг или кабала для Минска?

Минск, , 11:01 — REGNUM Китайско-белорусский «Великий камень» в Минск продолжают позиционировать не просто как инновационный проект, а как уникальный и решающий для экономики республики. Так, в своей книге «Потому что так решили мы: поведенческая экономика Беларуси и ее раскодирование» белорусский посол в Китае Кирилл Рудый назвал «Великий камень» белорусским Гонконгом. 12 ноября в интервью телеканалу «Беларусь 1» Рудый пояснил такое сравнение.

По словам посла, за счет этого проекта иностранные компании приносят в Белоруссию не только деньги и технологии. Рудный считает важным, чтобы «совпадало мировоззрение». Так, в «Великом камне» уже создан «беспрецедентный налоговый режим».

Белорусский чиновник подчеркнул, что если инвесторы из других стран почувствуют такие изменения, то в проект получится вкладывать больше денег. Если это произойдет, то это станет примером для Белоруссии, и покажет, что в таком направлении Минск может проводить свою экономическую политику, заявил Кирилл Рудный.

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«Великий камень» в Минске уже окрестили «революционным прорывом» для экономики республики в будущем. Город строят в 25 километрах от Минск на площади в 91,5 квадратных километров. Здесь будут жить и работать сотрудники иностранных компаний. Парк разделят на жилую, промышленную и логистическую зоны. Согласно плану, «Великий камень» станет площадкой для развития шести стратегических направлений: тонкой химии, электроники, биомедицины, машиностроения, новых материалов и логистики и расположатся в нем минимум 20−25 крупных инвесторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для проекта нашли уже 21 инвестора. Так, например, российская сторона будет реализовывать проект по выращиванию искусственных сапфиров. 21 резидентом стала немецкая компания Dieffenbacher, которая хочет построить в китайско-белорусском парке строить индустриальный комплекс по производству композитных материалов.

Изначально проект позиционировали как налоговую гавань, но нынешний состав инвесторов указывает на то, что «Великий камень», скорее всего, будут использовать в основном как логистический центр, так как парк расположен недалеко от столичного аэропорта и поэтому получил целый ряд налоговых и логистических преференций. Например, «Великий камень» стал портовой зоной, где компании могут хранить грузы без таможенных пошлин, если товар дальше будет транспортироваться за пределы ЕАЭС. Все дело в том, что реальная цель проекта — обслуживание товарооборота между Китаем и Европой. Белоруссия в этом случае может лишь оттянуть на себя небольшую часть огромного финансового потока. Ведь у Пекина и Минска есть только три общих интереса: калийные удобрения, продовольствие и рынок сбыта китайской промышленной продукции. Причем до сих пор от этого сотрудничества настоящую выгоду получает КНР.

Белоруссия пошла для китайских инвесторов на беспрецедентные преференции. Инвесторы в технопарке не будут платить ввозной НДС, налог на прибыль, имущество и землю в течение десяти лет и другие льготы.

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