Немцы приходят в китайско-белорусский «Великий камень»

Берлин, , 17:22 — REGNUM Немецкая компания Dieffenbacher планирует построить в китайско-белорусском парке «Великий камень» индустриальный комплекс по производству композитных материалов. Участие в этом проекте, помимо Германии, могут принять Белоруссия, Китай и Россия. Об этом сегодня, 30 октября, сообщил глава администрации парка Александр Ярошенко, передает «БелТа».

По словам Ярошенко, проект рассчитан более чем на 200 млн евро. Соглашение о вхождении в него резидентов из России, Китая, Германии и Белоруссии планируется подписать до конца 2017 года, а само строительство могут начать уже в 2018 году. Глава администрации парка считает, что это важный проект, поскольку новые композитивные материалы уже фактически стали заменителями металлов.

Это не первая немецкая компания, которая хочет работать в «Великом камне». Ярошенко отметил, что в ближайшем будущем в Белоруссию может прийти компания, владеющая крупнейшим речным европейским портом — «Дуйсбург». Поскольку этот порт — конечная точка сухопутного маршрута возрождаемого Шелкового пути, то Минск рассчитывает, что порт станет активно участвовать в управлении парком и строительстве мультимодального комплекса, сказал руководитель администрации «Великого камня».

Помимо этого, Ярошенко сообщил, что во время инвестиционного форума в Люксембурге с компанией «Ланц Мануфактур» стороны заключили договор об условиях деятельности в китайско-белорусском индустриальном парке. Эта компания стала 21-м резидентом в «Великом камне». Планируется, что в рамках инвестиционного проекта, который оценивается в $500 тысяч, «Ланц Мануфактур» будет заниматься производством и выпуском светодиодных ламп и светильников LED Teсhnology, однако основной сферой деятельности инвестора станет производство медицинского реабилитационного оборудования.

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Напомним, что в последние годы официальный Минск активно пытается сблизиться с Пекином, позиционируя себя как главного партнёра Китая в Восточной Европе. Такие шаги, по мнению многих экспертов, белорусское руководство предпринимает для того, чтобы получать новые кредиты КНР. Однако у двух стран совсем немного общих проектов. Одним из самых крупных является технопарк «Великий камень», который в Белоруссии преподносят как инновационный проект, экологичный город для комфортного проживания в нем людей. «Великий камень» — узловая площадка экономического пояса Шелкового пути, который на 60% контролируется КНР.

Первоначально проект задумывался как налоговая гавань, свободная таможенная зона, где должны размещаться китайские новейшие производства. Но в итоге проект решили использовать как логистический центр для перевалки китайских товаров на границе в ЕС. Несмотря на громкие заявления о перспективности «Великого камня», резидентов в нем всего около 20, а общие инвестиции с китайской стороны в разы меньше по сравнению с другими проектами в Восточной Европе.

У Китая и Белоруссии в сферу общих интересов попадают только калийные удобрения, продовольствие и рынок сбыта китайской промышленной продукции. Безусловно, для республики «Великий камень» может принести новые поступления в бюджет республики за счет процентов за перевалку, однако в планах КНР Белоруссия является отнюдь не приоритетным партнёром, а лишь способом доставки своих грузов в ЕС.

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