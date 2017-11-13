Сахалин просит Путина ограничить промышленный лов лосося

Южно-Сахалинск, , 06:45 — REGNUM В Южно-Сахалинске прошел пикет за введение жёстких ограничительных мер на промышленный вылов лосося. Островитяне также требуют усилить меры борьбы с браконьерством и запретить использование на реках острова рыбоучетных заграждений — РУЗов. Требования сахалинцев поддержали глава региона и Росрыболовство, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Перед тем, как провести пикет, мы организовали сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину. Нам удалось собрать на настоящий момент 7430 подписей и они всё еще продолжают поступать. Через три часа летит самолет в Москву. Я сам лечу и везу подписные листы в чемодане. Я намерен сам, лично, принести и сдать их в приёмную главы государства. На Сахалине нарастает лососёвая трагедия. Путина-2017 показала самые низкие результаты за последние 30 лет. Но, что самое страшное — катастрофически пустые нерестилища. В последние годы на Сахалине стремительно растёт промысловая нагрузка на тихоокеанских лососей. Резко увеличилось количество рыбопромысловых участков в море и созданы десятки новых участков на нерестовых реках. Выросла длина ставных неводов, увеличились сроки промысла. Все это ведёт к опустению некогда богатейших сахалинских рек и может оставить регион без лосося навсегда», — рассказал председатель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

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Параллельно со сбором подписей под обращением к главе государства в Южно-Сахалинске прошло заседание Дальневосточного научно — промыслового совета. Провести заседание именно в островной столице предложило Федеральное агенство по рыболовству. В совете приняли участие представители рыбохозяйственной науки, контролирующих структур, органов власти, рыбопромышленных предприятий.

Главным в повестке стал вопрос сохранения популяций тихоокеанских лососей. Проблема крайне низких подходов лосося коснулась в 2017 году всех регионов ДФО. Исключением стала лишь Камчатка. На Сахалине путина-2017 признана рекордно — провальной: за всю осеннее — летнюю путину рыбаки добыли всего 50 тыс. тонн лосося. Горбуши сахалинские промысловики добыли немногим более 24 тыс. тонн, вместо 250, как в прежние годы.

Пострадал от низких подходов лосося не только российский Дальний Восток: провальной признана путина-2017 в Японии и Южной Корее. Так, в Японии добыто в 3,5 раза меньше рыбы, чем прогнозировала наука.

По мнению ученых, пик промысла тихоокеанских лососей в мире уже пройден — началось снижение запасов.

«Подобные периоды в истории уже были. Достаточно вспомнить 1972 год, когда на всем Дальнем Востоке за всю путину добыли лишь 35 тыс. тонн красной рыбы. Однако впоследствии численность популяции лососей вновь выросла, достигнув исторического максимума в 2009 году», — напомнил директор ТИНРО — центра Игорь Мельников.

Ученые не склонны считать, что падение запасов и уловов лосося будет резким и катастрофическим. Напротив, в настоящее время фиксируется рост численности в северных районах ареала, а в южных, наоборот, снижение.

«Не смотря на это, мы не можем ограничиться лишь ролью наблюдателей. Необходимо принять эффективные меры, которые позволят восстановить рыбные запасы, обеспечить оптимальное заполнение нерестилищ для последующего роста промыслового возврата. Считаю, что нужно кардинальным образом пересмотреть подходы в организации лова. В первую очередь — значительно снизить промысловую нагрузку на лососевых», — сказал губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

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В период путины прибрежная акватория островов буквально огорожена частоколом ставных неводов. Их количество в последнее время доходило до одной тысяч. Тогда, как по мнению ученых, на все острова орудий лова должно быть не более 250.

Еще одно предложение науки — уменьшить длину ставных неводов до 1 километра. Это позволит рыбе более свободно подходить к нерестилищам.

Особе внимание в своем выступлении сахалинский губернатор уделил использованию рыбоучетных заграждений (РУЗов).

«Нам нужно отказаться от практики их использования в качестве орудий добычи лососей. Кроме того — пришло время пересмотреть списки и реестр нерестовых рек, а также — ужесточить контроль за их сохранением. Считаю также необходимым, по предложению рыбаков, ввести мораторий на добычу лососей на рыбопромысловых участках рек», — добавил Олег Кожемяко.

В своем выступлении сахалинский губернатор также пригрозил самыми серьезными последствиями браконьерам, а также тем, кто скупает незаконные уловы.

«Нужно принять действенную норму о расторжении договоров, касающихся закрепления рыбопромыслового участка с теми легальными пользователями, которые занимаются скупкой уловов у браконьеров», — предупредил губернатор.

Олег Кожемяко обратил внимание совета на деятельность лососевых заводов: часть из них выращивает кету на «горбушевых» реках, а в результате численность горбуши падает.

Предложения главы региона поддержал заместитель главы Федерального агентства по рыболовству Пётр Савчук.

«Росрыболовство поддерживает предложения о введении жестких ограничительных мер на промысел тихоокеанских лососей. Безусловно, более пристальное внимание должно быть уделено и другим вопросам, касающимся сохранения популяции. Мы должны принять своевременные меры для того, чтобы уловы лосося на Дальнем Востоке не упали ниже 200 — 250 тыс. тонн», — сказал Савчук.

Напомним, Росрыболовство озвучило появление новых правил добычи рыбы, которые увидят свет в 2018 году.

Между тем, прогнозы экспертов рынка по поводу роста оптовых цен на красную икру сбылись. Специалисты фиксируют стоимость килограмма деликатеса на уровне 3 тыс. рублей (опт). Эксперты также прогнозируют, что рост продолжится до весны 2018 года.

Подорожание икры лососевых рыб связывают с провальной путиной на Сахалине и в Хабаровском крае, а также с высокими инвестиционными затратами производителей и с тем, что промысловики хотят продать икру подороже на внешнем рынке и не хотят продавать подешевле в России.

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Как сообщало ИА REGNUM, по ДФО прокатилась волна рыбных митингов. Встревоженные провальной путиной дальневосточники требуют ужесточить правила добычи лососевых, рыбоохрану.

В частности, в Хабаровском крае активисты партии «Зелёные» требуют вернуть охрану водных биоресурсов на региональный уровень, с соответствующим финансированием. По мнению общественников, федеральный центр полностью провалил эту работу. На весь Хабаровский край сегодня имеется всего 90 сотрудников рыбоохраны. Усилить рыбоохрану требуют и сахалинцы. На прошедших в сентябре 2017 года митингах островитяне потребовали, помимо запрета рыбоучетных заграждений для промышленного лова лосося и жесткого ограничения промыслового лова, усиления рыбоохраны: численность увеличить втрое, снабдить оружием и необходимым снаряжением.