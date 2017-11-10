Правила рыболовства в России изменятся в 2018 году

Москва, , 11:07 — REGNUM В России планируют изменить правила рыболовства. Об этом сегодня, 10 ноября заместитель главы Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук, сообщили в Росрыболовстве.

По его словам, ведомство уже начало собирать предложения для новых правил ловли рыбы.

Эти меры предпринимаются, для того, чтобы удержать вылов лосося на Дальнем востоке на уровне 200−250 тысяч тонн в год.

«В 2017 году добыча лосося сразу в нескольких регионах Дальнего востока была признана провальной, — отметил Савчук. — Например, на Сахалине выловили всего 29 тысяч тонн вместо обычный 250 тысяч».

С начала года общий улов на Дальнем востоке составил 350 тысяч тонн, во многом за счет скумбрии и сардины-иваси.

Специалисты связывают резкое сокращение поголовья лосося с климатическими изменениями в России, а также в Японии, Южной Кореи и в Канаде.

«Для того, чтобы не снизить вылов рыбы на Дальнем Востоке до 35 тысяч тонн, как это было в 1972 году, нужны жесткие меры регулирования», — подчеркнул Савчук.

Новые правила рыболовства в России могут принять уже через 6−8 месяцев к концу 2018 года, считает замглавы Росрыболовства.

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Как сообщало ИА REGNUM, лососевая путина — 2017 на Сахалине оказалась самой провальной за всю историю островного региона. В сентябре в столице области прошли пикеты под лозунгами «Уберите РУЗы». Сахалинцы бьют тревогу по поводу махрового браконьерства,

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