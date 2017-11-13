Контракт по промышленному парку в Татарии может отойти министерской «дочке»

Зеленодольск, Татария, , 05:43 — REGNUM Всего один подрядчик высказал желание построить промышленную площадку в моногороде Зеленодольск в Татарии. Потенциальным исполнителем может стать АО «УКС», единственным учредителем которого является министерство земельных и имущественных отношений РТ. АО будет предложено заключить контракт на начальных условиях, как единственному заявителю. Пока идёт работа комиссии, итоги подведут 13 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По условиям госконтракта, победитель должен будет выполнить строительно-монтажные и прочие работы, в том числе установку и монтаж оборудования на промышленной площадке «Зеленодольск». Заказчиком выступает — ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ», а работы оплатят из бюджета региона. Стоимость контракта — 92 887 040 рублей. Строительство должно быть выполнено до 30 июня 2018 года.

АО «УКС» создано в Казани 7 октября 2011 года, учредитель — министерство земельных и имущественных отношений РТ. Уставной капитал — 801 472 800 рублей. Основная деятельность — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

Напомним, под промышленную площадку в Зеленодольске определили участок общей площадью 110,9 га. Предполагается, что реализация инвестиционного проекта позволит создать 2206 рабочих мест и привлечь свыше 9,4 млрд рублей инвестиций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленодольск вошёл в число моногородов Татарии, в которых в августе 2017 года одобрили создание территорий опережающего социально-экономического развития. Кроме Зеленодольска в список попали Чистополь и Нижнекамск. Последнему 8 ноября Фонд развития моногородов одобрил выделение 335 млн рублей. Ещё 17 млн рублей добавят власти Татарии. Средства будут потрачены на строительство инженерных сетей и части дорожно-транспортной инфраструктуры. Появление 262 новых рабочих мест здесь запланировано в 2020 году.

На территории Чистополя уже заявлен проект строительства пивоваренного завода. Его реализует АО «Татспиртпром», которое в 1997 году создали решением правительства региона. Стоимость завода — свыше 2,841 млрд рублей. Подрядчиком выступает ООО «ЮнионСтрой Плюс», а сдать его должны до мая 2020 года.

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