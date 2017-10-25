Пивной завод в татарском моногороде построит «электромонтажник» из Казани

Чистополь, Татария, , 10:47 — REGNUM Строить пивоваренный завод в татарском моногороде Чистополе, которому в августе 2017 года было одобрено создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), будет ООО «ЮнионСтрой Плюс». Заказчик в лице АО «Татспиртпром» определило победителем единственного участника тендера. Стоимость контракта составит 2 841 842 490,78 рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Получение для территории статуса ТОСЭР позволит предоставить компаниям, включая АО «Татспиртпром», налоговые льготы и иные преференции.

Читайте также: Города «одного предприятия»: бюджетные миллиарды не спасли

По условиям контракта, ООО должно будет построить завод на участке площадью 153 386 кв. м. на улице Промышленная, 16 до мая 2020 года. Участок относится к землям промышленности и по результатам кадастровой оценки стоит свыше 51 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ЮнионСтрой Плюс» создано 15 июля 2014 года в Казани. Уставной капитал — 10 млн рублей. Основной вид деятельности — производство электромонтажных работ. Прочие строительно-монтажные работы — это дополнительный вид деятельности ООО. Единственным учредителем и гендиректором компании является Павел Черницын. Он также является соучредителем еще четырёх компаний, среди которых созданное год назад ООО «ПСК «Юнионстрой», чей основной вид деятельности как раз строительство жилых и нежилых объектов, но уставной капитал всего 10 тыс. рублей.

Читайте также: Пивоваренный завод в Татарии обойдётся почти в 3 млрд рублей

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО «Татспиртпром», созданное по решению республиканского правительства в 1997 году, председателем совета директоров которого является премьер-министр республики Алексей Песошин. за счёт своих мощностей обеспечивает выпуск 13% всей водки в РФ. В составе компании — один винный завод, четыре ликеро-водочных и два спиртзавода. Пивоваренный завод станет для АО первым.

Также напомним, на начало июля 2017 года в республике 1,37% трудоспособного населения (30 237 человек из 2,2 млн) состояли на диспансерном наблюдении с диагнозами «алкоголизм» и «алкогольные психозы».

Читайте также: Почти 1,4% трудоспособного населения Татарии — алкоголики