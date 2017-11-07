Закредитованность жителей РФ может стать причиной обрушения курса рубля?

Якутск, , 12:52 — REGNUM Экономика России продолжает оставаться в сложном положении, и показателем этого можно считать по-прежнему высокий уровень закредитованности населения. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 7 ноября высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя суммарный объём просроченных долгов по кредитам жителей Якутии, который достиг уже 10,8 млрд рублей по итогам трёх кварталов 2017 года.

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«Закредитованность населения Якутии и России растёт, как снежный ком, — констатировал эксперт. — И цифра 10,8 млрд рублей — это только просроченные кредиты, а значит верхушка айсберга».

Такой высокий уровень неплатежей по банковским займам Юрий Данилов объяснил низкой покупательной способностью большей части населения, «которое просто выживает», и рекордно низким уровнем инфляции, который составит по итогам года около 2,8% при относительно высокой ключевой ставке ЦБ РФ в 8,25%.

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«Это явно показывает, что экономика страны находится в сложном положении. При таком положении возможно резкое обрушение курса национальной валюты и острый кризис в экономике», — прогнозирует эксперт.

По его мнению, чтобы кардинально изменить ситуацию необходима кредитная амнистия населения по просроченным кредитам, а также снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 4%.

По данным ЯСИА, просроченные долги по кредитам жителей Якутии по сравнению с 2016 годом возросли более, чем на 3 млрд рублей, а количество исполнительных производств по их взысканию — на 12,9 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в кредитах тонет и сама республика. По данным на 1 октября долги региона составляли 50,2 млрд рублей, а 31 октября минфин Якутии объявил закупки с целью займа в банках ещё 2,5 млрд. Активно кредитуются и жизнеобеспечивающие организации республики. Тем временем, правительство с одобрения депутатов регионального парламента секвестирует бюджет-2017, урезая расходы на строительство школ и больниц.

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