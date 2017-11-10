Накануне гибели Тимофея Кураева ФАС Крыма обвинили в лоббизме

Симферополь, , 19:37 — REGNUM Накануне загадочной смерти руководителя крымского УФАС Тимофея Кураева антимонопольное ведомство обвинили в лоббировании закупок некачественного угля на полуостров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Госдумы от Севастополя Павел Шперов.

В частности, по его словам, в отношении контрактной системы в сфере закупок угля учреждениями и организациями Крыма были зафиксированы примеры давления на заказчиков с помощью предоставления заведомо ложной информации о порядке применения ГОСТов, устанавливающих технические требования, генетические и технологические параметры топлива.

«Полученная информация с официального сайта zakupki.gov.ru по углю для отопления, к примеру, образовательных или медицинских учреждений РК говорит о том, что в разделе «Информация об объекте закупки» указывается наименование товара без детализации требований по качеству, что может подтверждать недобросовестность заказчиков. Вместе с тем добросовестные заказчики, детализирующие требования к качеству угля, привлекались к административной ответственности со стороны Крымского УФАС России. Антимонопольное ведомство имеет систематическую практику пресечения указаний заказчиками условий о зольности и калорийности твёрдого топлива, квалифицируя это как нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок и ограничение возможности конкурентного и свободного участия в аукционе», — отметил парламентарий.

Он также сообщил, что крымское УФАС России, сформировав тенденцию указания в условиях закупки «сжатых» требований к объекту под страхом привлечения заказчиков к административной ответственности, стимулировало поставки некачественного угля в крымские учреждения и организации без надлежащего контроля за установленными ГОСТами характеристиками зольности и химического состава твердого топлива.

«В результате вошла в практику поставка высокозольного угля с ненадлежащим фракционным составом, что в итоге приводит к сбоям в работе котельного оборудования и перерасходу электроэнергии для принудительной подачи воздуха в топку. Также это влекло избыточную нагрузку на транспортную систему Крыма в связи с большим объёмом поставок крупногабаритным транспортом некачественного угля с меньшим уровнем калорийности, который используется в больших объёмах для соответствующей теплоотдачи, чем уголь высококалорийный», — пояснил Шперов.

Он также подчеркнул, что высокий уровень зольности угля, вызывающий низкую теплоотдачу в процессе использования, является причиной большого количества отходов после сгорания, надлежащая утилизация которых требует дополнительных финансовых расходов.

«Массовое приобретение низкокачественного угля может привести к нарушениям природоохранного и экологического законодательства. Как депутат Госдумы я написал заявление на имя генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой провести проверку нарушения законодательства в сфере закупок и поставок некачественного товара на рынке твёрдого топлива Крыма. Также я просил проверить действия и решения крымского УФАС России в отношении незаконности выносимых предписаний об устранении нарушений добросовестным заказчикам, что сформировало негативную практику в области закупок твёрдого топлива для государственных и муниципальных нужд», — подчеркнул Павел Шперов.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель управления ФАС по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев 8 ноября был найден мёртвым в собственном доме. Главное следственное управление СКР по Крыму расследует уголовное дело по статье по ч. 1 ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

В 2017 году крымское управление ФАС заявило о борьбе против создания картелей на полуострове. С подачи антимонопольной службы стало известно, что почти половина проб топлива, взятых на автозаправках Крыма, имеют серьёзные отклонения от норм — несоответствие октанового числа и порой 900-кратное увеличение массовой доли серы.

В начале октября Арбитражный суд Крыма оштрафовал пять крымских нефтетрейдеров на 129 миллионов рублей за картельный сговор — в июле 2015 года ООО «Кедр», ООО «Крым Ойл», ООО «Ритэйл юг», ООО «Торговый дом «ТЭС», АО «Компания нефтетрейдинг» одновременно повысили розничные цены на заправках республики на бензин марок А-92, А-95 и дизельное топливо. Причём цены у всех выросли на одинаковую величину, вне зависимости от поставщика, у которого осуществлялись закупки нефтепродуктов, его отпускной цены и величины собственных издержек предприятия.

Крымские общественники назвали версию самоубийства Кураева нелогичной — с учётом его активной работы против картелей на полуострове.

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Также отметим, что в день гибели Кураева глава Крыма Сергей Аксёнов отправил в отставку председателя Госкомитета по ценам и тарифам РК Нину Зотович, которая, в частности, занималась установкой энерготарифов на полуострове.

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