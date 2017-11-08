В Крыму «ушли» главу Госкомцен

Симферополь, , 16:22 — REGNUM В день загадочной гибели руководителя УФАС Крыма Тимофея Кураева, выступавшего против картельного сговора местных нефтетрейдеров, глава РК Сергей Аксёнов отправил в отставку председателя Госкомитета по ценам и тарифам РК Нину Зотович, которая, в частности, занималась установкой энерготарифов на полуострове. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства Республики 8 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Постановляю уволить Зотович Нину Васильевну с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить ее от должности председателя Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым 1 ноября 2017 года по соглашению сторон», — говорится в документе.

Отметим, что чиновница является автором документа, устанавливающего со следующего года жёсткие социальные нормы энергопотребления, также она неоднократно подвергалась обвинениям со стороны крымской прессы в лоббировании интересов ряда энергокомпаний.

Во время её работы председателем РЭК Пермского края штрафы на сумму в 28 млн руб., наложенные пермским УФАС России на ТГК-9 за нарушение антимонопольного законодательства, незаконным образом были включены в тарифы для населения. Также, по сообщениям СМИ, во время её работы в Пермском крае бытовой газ в баллонах для населения стоил дороже коммерческого. Контрольно-счётная палата Пермского края признала тарифы экономически необоснованными и завышенными, а персонально Нину Зотович упрекнули в лоббировании интересов энергетических монополий.

«Интересная ситуация, раньше существовала Федеральная служба по тарифам (ФТС), служба была ликвидирована и вошла в ФАС, крымский комитет по ценам и тарифам фактически курировался ФАС. Смерть руководителя крымского ФАС и моментальное увольнение председателя комитета. Кстати, Зотович похоже узнала о своём увольнении из СМИ, заявление она писала очень давно, не увольняли, а тут видимо подняли и подписали. Детектив», — отметил в своём телеграмм-канале крымский общественник Александр Талипов.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель управления ФАС по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев найден 8 ноября мёртвым в собственном доме.

Также отметим, что в 2017 году крымское управление ФАС заявило о борьбе против создания картелей на полуострове. С подачи антимонопольной службы стало известно, что почти половина проб топлива, взятых на автозаправках Крыма, имеют серьёзные отклонения от норм — несоответствие октанового числа и порой 900-кратное увеличение массовой доли серы.

В начале октября Арбитражный суд Крыма оштрафовал пять крымских нефтетрейдеров на 129 миллионов рублей за картельный сговор — в июле 2015 года ООО «Кедр», ООО «Крым Ойл», ООО «Ритэйл юг», ООО «Торговый дом «ТЭС», АО «Компания нефтетрейдинг» одновременно повысили розничные цены на заправках республики на бензин марок А-92, А-95 и дизельное топливо.

Причём цены у всех выросли на одинаковую величину, вне зависимости от поставщика, у которого осуществлялись закупки нефтепродуктов, его отпускной цены и величины собственных издержек предприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму сомневаются в самоубийстве главы УФАС