Владимирский тракторный завод приостановил производство из-за долгов

Владимир, , 17:35 — REGNUM Из-за долгов на Владимирском моторно-тракторном заводе приостановлено производство. Как сообщили в пресс-службе «Ростеха», по данным на конец сентября, задолженность составила 800 млн рублей. Сейчас государственная корпорация начала «оздоровление» концерна «Тракторные заводы», в который входит и владимирское предприятие.

При этом в компании отмечают, что Владимирский тракторно-моторный завод находится в крайне тяжелом состоянии. В числе прочих проблем и то, что площади, имущественный комплекс завода принадлежит компании, находящейся на пороге банкротства.

«Были зафиксированы случаи блокирования предприятия, при этом сотрудники не могли попасть на рабочие места. Общая сумма кредиторской задолженности на 30 сентября 2017 года составляла порядка 800 млн рублей. В ближайшее Ростех предложит конкретные шаги по оптимизации производства и сохранению рабочих мест», — цитирует пресс-служба индустриального директора кластера вооружение «Ростеха» Сергея Абрамова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года «Внешэкономбанк» (ВЭБ) подал иск в Арбитражный суд Чувашии о признании банкротом концерна «Тракторные заводы» (КТЗ)

Исковое заявление от ВЭБ поступило 23 октября. Сумма исковых требований ВЭБ составляет 68,5 млрд рублей.

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Между тем большие проблемы и у других владимирских предприятий. К примеру, в октябре Арбитражный суд Владимирской области ввел процедуру наблюдения на Владимирском электромоторном заводе, который входит в состав концерна «РУСЭЛПРОМ». Долг завода перед кредитором составил всего 361 тысячу рублей, но даже с ним предприятие справиться не смогло.

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Кроме того, 6 октября в Арбитражный суд Владимирской области также поступил иск о банкротстве АО «Компания «СТЭС-Владимир». Истцом выступает ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности Внешэкономбанк». Общая сумма требований — более 3,329 млрд рублей.

Напомним, что Владимирская область в январе-сентябре 2017 года допустила снижение индекса промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Он составил 99,6%. Сильнее всего за год «просели» производство текстильных изделий (72%), металлургическое производство (78,5%) и ремонт и монтаж машин и оборудования (69%). В целом индекс обрабатывающего производства в январе-сентябре 2017 года составил 99,1%.

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