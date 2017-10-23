ВЭБ начал банкротить концерн «Тракторные заводы»

Москва, , 19:05 — REGNUM «Внешэкономбанк» (ВЭБ) подал иск в Арбитражный суд Чувашии о признании банкротом концерна «Тракторные заводы» (КТЗ). Такие данные следуют из картотеки суда.

Исковое заявление от ВЭБ поступило 23 октября. Дата рассмотрения иска пока не назначена. Сумма исковых требований ВЭБ составляет 68,5 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по проблеме концерна «Тракторные заводы», предприятия которого расположены в шести регионах и где трудятся 20 тыс. человек, был принят «ряд решений» на заседании наблюдательного совета «Внешэкономбанка».

"По КТЗ у нас принято решение по дефолтной стратегии, поэтому, я думаю, это важное решение в части данного большого предприятия. Сейчас наша задача обеспечить тем не менее, чтобы заводы не остановились, работали, продолжали свою деятельность», — заявил председатель правления ВЭБ Сергей Горьков.

Менеджеры ВЭБ признали, что планы по реструктуризации долгов КТЗ оказались неудачными и на сегодняшний день финансовый долг концерна превышает 85 млрд рублей.

Согласно плану реструктуризации, ВЭБ как крупнейший кредитор получил в собственность военный дивизион КТЗ и передал его в управление «Ростеху». Совладельцы КТЗ Михаил Болотин и Альберт Баков получили контроль над гражданскими активами КТЗ, но ход реструктуризации должен был контролировать ВЭБ.

В банке рассчитывали, что предприятия КТЗ смогут достигнуть рентабельности благодаря финансовой поддержке ВЭБа во втором полугодии 2017 года. Но планы эти реализованы не были.

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что дальнейшие попытки финансового оздоровления КТЗ невозможны и концерн надо банкротить. Также Чемезов заявил, что Ростех будет претендовать на часть собственности концерна, так как «Курганмашзавод» (входит в КТЗ) должен предприятиям госкорпорации порядка 17 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, концерн «Тракторные заводы» — крупнейший в России концерн в области машиностроения. С 2006 года в состав группы вошли 17 системообразующих производственных предприятий, на которых трудятся более 20 тыс. человек из 10 субъектов РФ.

Предприятия КТЗ есть в Чувашии (ООО «Агромашхолдинг», ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов», ЗАО «Промтрактор-Вагон», ООО «Чебоксарский завод промышленного литья», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», ООО «Четра — комплектующие и запасные части», АО «Четра — промышленные машины»), Волгограде (ООО «Волгоградская машиностроительная компания», ОАО «Тракторная компания «ВГТЗ»), Владимире (ООО «Владимирский мото-тракторный завод»), Красноярске (ОАО «Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов») и Кургане (ОАО «Курганский машиностроительный завод»).