Развиваем и поддерживаем: владимирские заводы — на грани банкротства

Владимир, , 11:22 — REGNUM Арбитражный суд Владимирской области ввел процедуру наблюдения на Владимирском электромоторном заводе, который входит в состав концерна «РУСЭЛПРОМ». Заседание по иску ООО «ЭНЕРГЕТИК» прошло 16 октября, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы суда. Долг завода перед кредитором составил всего 361 тысячу рублей, но даже с ним предприятие справиться не смогло.

Заявление о признании завода банкротом поступило в суд в конце августа 2017 года. Суд признал требования истца обоснованными.

«В целях обеспечения сохранности имущества общества с ограниченной ответственностью «Производственный комплекс «Владимирский электромоторный завод» (г. Владимир), проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов в отношении ООО «ПК «ВЭМЗ» ввести процедуру наблюдения», — говорится в решении суда.

Временным управляющим назначен член Союза менеджеров и арбитражных управляющих Александр Поволоцкий. Процедура наблюдения продлится до 1 марта 2018 года. Тогда состоится очередное заседание, на котором будут рассмотрены результаты работы временного управляющего. Тогда же будет принято решение о банкротстве завода.

Между тем, как сообщает портал «ПроВладимир», финансовые проблемы на предприятии начались уже давно. К примеру, в мае 2017 года работники жаловались на задержку зарплаты. Всего сотрудникам были должны 17 млн рублей. Тогда руководитель группы компаний «ВЭМЗ» Алексей Русаковский признал задолженность.

«Заработная плата, кстати, — это не самый серьезный вопрос, который есть. Это первое. Деньги мы не печатаем, мы их получаем от проданной продукции. Продали продукцию: первое, что мы покупаем, — это материал, а второе — выплачиваем заработную плату. Сегодня оставшиеся 17 млн мы должны выплачивать за апрель», — сказал тогда руководитель предприятия.

ИА REGNUM отмечает, что 6 октября в Арбитражный суд Владимирской области также поступил иску о банкротстве АО «Компания «СТЭС-Владимир». Истцом выступает ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности Внешэкономбанк». Общая сумма требований — более 3,329 млрд рублей. Пока иск оставлен без движения, заявителю суд предлагает исправить небольшие нарушения и донести документы.

Напомним, что завод компании «СТЭС-Владимир» производит в регионе инновационные материалы для строительной отрасли. В 2016 году его посещал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Завод «СТЭС-Владимир» был заложен во Владимире в 2011 году. Так началась реализация инвестиционного проекта по созданию первого в России промышленного производства плит и фасонных изделий из пеностекла «Неопорм» с общим объёмом инвестиций 5,2 млрд рублей. Завод был открыт в 2014 году. Сегодня это современное предприятие, на котором создано более 300 высокотехнологичных рабочих мест. «СТЭС-Владимир» поставляет свою продукцию в том числе корпорациям «Газпром» и «Роснефть», а также компании «Ямал СПГ», — сообщала тогда пресс-служба региональной администрации.

Стоит отметить, что, по данным Владимирстата, в январе — августе 2017 года оборот промышленных организаций во Владимирской области вырос на 3,6% (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). Самый большой рост показали предприятия, которые работают в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Здесь оборот увеличился на 35,5%. Сильнее всего «просели» предприятия, которые занимаются производством готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — их оборот уменьшился на 22,3%.