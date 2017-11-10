Рубль готов отступать и далее

Москва, , 15:45 — REGNUM Российский рубль 10 ноября топчется на месте в парах с иностранными валютами. Эта неделя оказалась слишком подвижной для российской валюты, и к ее завершению энергия инвесторов иссякла, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Техническая картина демонстрирует, что доллару США было важно закрепиться выше 59,15 рубля по итогам недели», — отметила Бодрова.

Скорее всего, до завершения сегодняшних торгов ситуации серьезным образом не изменится. Тогда можно будет предположить, что новая пятидневка стартует попытками гринбека пробиться к отметке 59,50.

«Для российского рубля список факторов давления остается без существенных изменений. С одной стороны, интерес покупателей к ОФЗ, которые так широко продвигает в 2017 году Минфин, спадает.

С другой, компании и предприятия уже сейчас энергично запасаются иностранной валютой: в декабре пойдут масштабные погашения зарубежных кредитов, и доллары понадобятся», — пояснила эксперт.

Добавим, 10 ноября доллар США стоит 59,27 руб. (-0,02%). Евро торгуется по 69,02 руб. (-0,03%).

Официальные курсы ЦБ РФ на выходные (11−12 ноября) и понедельник, 13 ноября, составляют 59,28 руб. за американскую валюту и 68,97 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 3 и 19 копеек соответственно.

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