Спрос на рубль остается высоким

Москва, , 15:35 — REGNUM Рубль консолидировался на подступах к психологической цифре 60 и возвращаться пока что не собирается. Несмотря на то, что все факторы для укрепления доллара США уже известны и учтены, потенциал для дальнейшего роста все ещё есть, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава департамента Private Solutions Сastle Family Office в России и СНГ Андрей Дьяченко.

«Спрос на иностранную валюту в России остается на высоком уровне, превышая предложение. И в последние месяцы чистый спрос увеличивается.

Здесь срабатывает как сезонный фактор — подготовка к зимнему празднично-отпускному сезону, так и структурный фактор — российские граждане все еще продолжают считать иностранную валюту средством сбережения и поспешат конвертировать хотя бы частично изъятую с банковских счетов рублевую наличность», — пояснил эксперт.

Иностранцы тоже не спешат увеличивать свой интерес к рублям. Хотя этот фактор весьма волатильный и предложение долларов и евро со стороны зарубежных инвесторов вскоре вновь появится.

«Поведение иностранцев на российском рынке в целом лежит в тренде по развивающимся рынкам — ослабление национальных валют наблюдается в Турции, Бразилии и ЮАР. В этом смысле рубль даже немного отстает от своих «коллег», — отметил Дьяченко.

По его мнению, плавное небольшое ослабление необходимо рублю, чтобы удерживать позиции на международных рынках и не уступать конкурентам. Поэтому не стоит исключать и рукотворный фактор в дальнейшем ослаблении рубля.

«Уровни в 65 и 77 рублей за доллар и евро, соответственно, будут притягивать национальную валюту, как магнит», — считает эксперт.

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