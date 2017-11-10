Рубль повторяет динамику валют развивающихся стран

Москва, , 12:51 — REGNUM Поддержку рублю оказывает высокая цена на нефть и приближающийся налоговый период, в рамках которого отечественные экспортеры будут обменивать свои валютную выручку, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Кроме того, на стороне рубля играет разочарование участников рынка, возникшего после публикации проекта налоговой реформы США.

Реформы, указанные в документе, показались инвесторам слишком мягкими, из-за чего началось закрытие позиций как американским бумагам и валюте», — пояснил эксперт.

Вполне возможно, что перед выходными спекулянты продолжат продавать доллар для минимизации возможных рисков, что благотворно повлияет на курс рубля.

«Вероятнее всего 10 ноября до конца дня национальная валюта продолжит движение вблизи отметки 59,30 рубля за доллар и 69 за евро», — считает эксперт.

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