Колыме сократят дотации федцентра: к 2020 году в 5 раз

Магадан, Магаданская область, , 10:28 — REGNUM Министерство финансов Магаданской области подготовило и внесло в региональный парламент трёхлетний бюджет на 2018 — 2020 годы, он будет бездефицитным. В 2018 году регион собирается собрать 27,5 млрд рублей доходов, и столько же намерен потратить, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В 2019 году поступления в казну, как ожидается, составят 27,8 млрд, в 2020 — 26,3 млрд.

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Как следует из опубликованной на сайте областной думы документации, Колыма будет терять объёмы перечисляемых ей федеральных трансфертов. Так, если в 2017 году область получила от федцентра 8,7 млрд рублей, то в 2018 году размер этих поступлений ожидается в объёме 5,7 млрд, в 2019 — 4,1 млрд, в 2020 — всего 1,7 млрд. Собственные доходы региона в будущем году, как ожидается, составят 21,8 млрд, из них 14,6 млрд должны достичь поступления от налога на прибыль организаций и доходов физических лиц. К 2020 году область рассчитывает нарастить свою налоговую базу до 24,4 млрд рублей.

Госдолг регион надеется снижать: с текущих 12,5 млрд рублей до 11, 8 млрд в 2020 году. Вместе с тем, на его обслуживание Колыме придётся потратить 2,3 млрд рублей за 3 года, следует из документации законопроекта.

Что касается расходов, то 17,8% или 4,8 млрд рублей от поступлений в казну 2018 года будет направлено на государственную поддержку семьи и детей в исполнение поручений президента РФ Владимира Путина. На здравоохранение в 2018 году намерены потратить 5,7 млрд рублей (рост к 2017 году 2,9%), на образование — 5,2 млрд (снижение 1,3%), на культуру и туризм — 1 млрд. Финансирование остальных программ области значительно скромнее.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Магаданской области на 2017 год также формировался без дефицита и составлял в момент принятия по доходам и расходам 20,4 млрд рублей. В 2017 году Магаданская область собиралась получить 18,5 млрд. рублей налогов.

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А вот Сахалин с 2018 года теряет часть нефтегазовых доходов и передаёт их федцентру. Хотя бюджет области и остаётся бездефицитным.

Напомним, Минфин РФ инициировал перераспределение доходов Сахалинской области по Соглашению о разделе продукции по проекту «Сахалин-2» в пользу федерального центра. Сейчас действует режим 75% в пользу региона, 25% в пользу федерального бюджета. Минфин настаивает на обратном порядке. Сахалинские власти сообщили, что удалось добиться пересмотра поправок: региону компенсируют 50% изъятых в 2018 году средств. В последующие годы, 2019 и 2020, доходы по СРП по «Сахалину-2» будут распределяться поровну.