Сахалин, лишившись нефтегазовых доходов, сверстал бездефицитный бюджет

Южно-Сахалинск, , 09:32 — REGNUM Бюджет Сахалинской области в 2018 году будет бездефицитным. Об этом на публичных слушаниях, посвященных обсуждению главного финансового документа региона на 2018—2020 годы, сообщили жителям области региональные власти, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Слушания по бюджету в областной думе начнутся уже на следующей неделе. Но уже сегодня власти сообщили о том, что расходные и доходные части бюджета совпадают: 111,2 млрд рублей. Бюджет сохранит социальную направленность. Что это значит?

Власти помогут каждому второму жителю Сахалина

Практически половину планируется потратить на социальную сферу — образование, здравоохранение, спорт, культуру.

Конкретно на социальную поддержку уйдет 22 млрд рублей. По словам министра финансов региона Анны Харченко, различными мерами социальной помощи будут охвачены порядка 200 тыс. жителей островного региона. Учитывая, что всего на Сахалине и Курилах проживают 487 344 человека — почти половина из них будет «сидеть на социальной помощи».

А, по идее, должны бы зарабатывать сами, исключая, конечно, немощных стариков, инвалидов и прочих граждан, не имеющих физической возможности обеспечивать себя самостоятельно. Но с этим во всё еще весьма не бедной Сахалинской области — проблемы.

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Расширят власти и перечень видов соцподдержки. Например, в целях повышения рождаемости женщинам в возрасте от 19 до 25 лет, родившим первенца, из бюджета будут выплачивать 150 тыс. рублей. Особого внимания удостоятся малоимущие семьи — им будет оказана помощь на приобретение школьной формы, колясок, вещей для новорожденных. До 1 млн рублей получат многодетные семьи на приобретение автомобиля.

Для всех сахалинцев и курильчан сохранят дотирование коммунальных тарифов — на воду, газ, электроэнергию и тепло. В 2018 году на эти цели планируют потратить 7,5 млрд рублей.

Например, за электроэнергию сахалинцы и курильчане будут платить чуть больше половины от реального тарифа.

Увеличат расходы в 2018 году на образование. На эту сферу отпущено 19,5 млрд рублей, что на 16% больше, чем в 2017 году. Регион планирует приступить к строительству новых школ. Они появятся сразу в шести муниципалитетах. Также планируется построить школу для детей с ограниченными возможностями.

«XXI век на дворе, а у нас средневековье какое-то»

Говоря о сфере здравоохранения, министр финансов Анна Харченко рассказала лишь о планируемом проектировании станции скорой помощи в Южно-Сахалинске, а также — о начале инженерных изысканий для строительства отделения поликлиники в южной части островной столицы.

Упоминание работы скорой помощи сразу вызвало вопросы у представительницы города Макарова, общественницы Франчески Поларшиновой.

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Она в очередной раз обратила внимание губернатора Сахалина Олега Кожемяко на недоступность жизненно необходимых медицинских услуг в её родном городе — нет гинекологического отделения, невозможно дозвониться до скорой помощи.

«Вот вы на этой неделе говорили о снижении смертности в регионе. Но вы забыли сказать о снижении рождаемости. Вот данные с вашего же сайта: за полугодие 2016 года родилось 3414, а за полугодие 2017 года — 3083 ребенка.

В нашем Макарове в 2016 году было закрыто гинекологическое отделение ЦРБ. А только лишь в райцентре проживает более 8 тыс. человек. Теперь для всех беременных женщин Макарова оставлено 2 койко-места в хирургическом отделении!

Что касается работы скорой помощи. На весь район — всего одна машина работает. Может быть, падение рождаемости связано с тем, что закрываются отделения больницы? Может, пора направить средства на здравоохранение, улучшение качества медицинских услуг?» — обратилась к губернатору общественница.

Жители Макарова с проблемами в медицине уже обращались к президенту России Владимиру Путину. Но их жалобы из приёмной президента переадресовали в региональный минздрав. Никаких изменений в качестве медуслуг нет по сей день.

«Что касается качества работы скорой медицинской помощи, то я, безусловно, поддерживаю все ваши решения, связанные с тем, что там необходимо создавать нормальные условия, с тем, чтобы жители пользовались скорой помощью. Что касается акушерства и гинекологии. Здесь надо посмотреть по количеству рождаемых — какие там условия предоставлены, отвечают ли они современным требованиям», — ответил Олег Кожемяко общественнице.

Да какие там условия, Олег Николаевич? Когда на всех беременных две койки в хирургии? И до скорой помощи не дозвониться ни днём, ни ночью.

Министр здравоохранения вообще решил отмолчаться и ситуацию не комментировал — судя по всему, сказать ему было нечего.

«В Макарове совсем беда с узкими специалистами, диспетчера в скорой нет, вместо него отвечает врач, которому выдали телефон. А если это врач-реаниматолог? Или хирург? У реаниматолога пациент, например, в реанимации, у хирурга пациент на столе, а их зовут по скорой помощь оказывать?! Ну что это такое?! XXI век на дворе, а у нас средневековье какое-то!» — поделилась своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Франческа Поларшинова.

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Таким образом, «медицинская часть бюджета» Сахалина оптимизма присутствующим на слушаниях не внушила.

«А что удивляет? Это ведь не только на Сахалине, это вообще во всей России происходит. По нашим данным, с 2000 по 2015 год количество больниц в России сократилось вдвое — с 10,7 тыс до 5,4 тыс. Количество доступных населению больничных коек в среднем по стране упало на треть, а в сельской местности на 40%. А за 2016 год число коек в российских больницах сократилось еще на 23 тыс. А за последние 4 года — на 130 тыс. По данным экспертов, которые есть в открытом доступе, если запущенная российским Минздравом «оптимизация» пойдет теми же темпами, то количество медучреждений в России к началу следующего десятилетия упадет до 3 тыс. — то есть в этом плане Россия выйдет на уровень Российской империи образца 1913 года. На радость монархистам, которые грезят о возвращении «золотого века» царской России», — сказал официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

На поддержку бизнеса — 22 млрд

Помимо прочего, сахалинские власти озвучили планы на поддержку приоритетных проектов в сфере экономики. В приоритете, как ранее и говорил губернатор Сахалина, — развитие ненефтегазовых проектов.

В 2018 году на поддержку предпринимателей, инвесторов предусмотрено потратить 22 млрд рублей.

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Особые льготные режимы экономической деятельности действуют в сфере сельского хозяйства — ТОР «Южная», где развивается мясное и молочное животноводство. А также — ТОР «Горный воздух» — развитие туризма. В него входят как горнолыжный курорт, так и бальнеологический комплекс, аквапарк, биатлонный комплекс, и т.д.

У ТОР «Курилы» — иная специфика — там бюджетные вливания не предусмотрены. На Шикотане создается крупный рыбоперерабатывающий комплекс. От него регион ожидает 700 высококачественных рабочих мест и солидные налоговые отчисления.

Нефтегазовые доходы Сахалина поделят 50 на 50?

Конечно, всех пришедших на слушания жителей Сахалина, причем в числе них были и представители муниципалитетов, а не только столицы, всего же в зале собралось более 500 человек, интересовал главный вопрос последних недель: перераспределение нефтегазовых доходов по СРП по «Сахалину-2» в пользу федерального центра.

Проект «Сахалин-1» нововведение не затронет: там соглашение заключено напрямую между регионом и оператором проекта, компанией «Эксон».

Что касается доходов от «Сахалина-2». Официально власти Сахалина сообщили, что им удалось добиться снижения доли федералов. И распределяться доходы будут 50% на 50%. Имеется в виду, что Сахалинской области компенсируют 50% перечисленных в федеральный бюджет средств.

Сообщается также, что ранее правительство Сахалина и депутаты областной думы представили отрицательное заключение на инициативу федерального Минфина. Однако позже отозвали его официальным письмом за подписью губернатора Олега Кожемяко.

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минфину РФ доработать поправку в Бюджетный кодекс, которая касается изъятия у бюджета Сахалина 50% доходов от налога на прибыль по СРП по «Сахалину-2». По расчётам правительства в 2018 году у Сахалина планируется изъять 33,72 млрд рублей. А 50% от этой суммы вернуть в виде субвенций, или компенсировать.

Однако на официальном сайте Госдумы РФ, в разделе правовой экспертизы законопроектов, сахалинские поправки присутствуют в первоначальном варианте Минфина РФ.

«Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции по проекту «Сахалин-2» зачисляется по нормативу 75% в федеральный бюджет, по нормативу 25% в бюджеты субъектов Российской Федерации», — говорится в проекте Федерального закона о внесении поправок в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Доходы могут забрать и у других регионов?

«Когда в Госдуме обсуждали вопрос о перераспределении доходов сахалинского бюджета, нас поддержали представители других регионов. Представитель Приморья поддержал, представители Ямало-Ненецкого автономного округа, Магадана. Все теперь опасаются повторения сахалинского сценария с изъятием доходов в своих регионах. В субъектах ДФО теперь режим свободного порта, ТОРы. На пять лет регионы лишаются налога на землю, на имущество и других. В надежде, что через пять лет в региональную казну пойдут солидные доходы. Сахалин много лет ждал этих денег с нефтегазовых проектов. Дождался. И что теперь? И почему этот же сценарий нельзя повторить в других регионах?» — поделился мнением депутат Областной думы Сахалина, глава фракции КПРФ, Юрий Выголов.

Обоснованы ли такие предположения? Насколько обоснованы жалобы сахалинских парламентариев? На вопросы корреспондента ИА REGNUM ответил кандидат экономических наук, руководитель экспертного сообщества школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.

«Что касается опасений некоторых парламентариев по поводу изъятия средств по ТОРам и свободному порту, то они не имеют под собой никакой почвы. ТОРы и свободный порт — это, со времён Советского Союза, первые отличные инструменты для развития экономики. Это новые производства, это создание новых рабочих мест, это просто понимать надо, что это такое. Так что — нет, опасаться ничего подобного не стоит.

Что касается Сахалина и перераспределения доходов по СРП по «Сахалин-2». У меня вопрос: регион что, пустили по миру? Нет. Регион сохранил все возможности для выполнения социальных обязательств, бюджет бездефицитный. Да, часть доходов перераспределят. А те, кто сегодня страдает по этому поводу, они что — не слышали про вертикаль власти? То есть, когда все было хорошо, им эта вертикаль нравилась, а теперь, когда в стране есть регионы, которым нужна, просто необходима поддержка федерального центра, без которой, в силу объективных причин, им не выжить, им вертикаль власти разонравилась? Несерьёзно. Это нормальный процесс. Федеральный бюджет имеет определенные трудности, значит, часть доходов, излишки, заберут. И не стоит делать из этого трагедию. Нет никакой трагедии», — сказал Максим Кривелевич.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ инициировал перераспределение доходов Сахалинской области по Соглашению о разделе продукции по проекту «Сахалин-2» в пользу федерального центра. Сейчас действует режим 75% в пользу региона, 25% в пользу федерального бюджета. Минфин настаивает на обратном порядке. Сахалинские власти сообщили, что удалось добиться пересмотра поправок: региону компенсируют 50% изъятых в 2018 году средств. В последующие годы, 2019 и 2020, доходы по СРП по «Сахалину-2» будут распределяться поровну.

Противники перераспределения средств Сахалина говорят о том, что регион ждал этих денег много лет, что необходимо проводить реконструкцию коммунальной сферы, строить жильё, решать вопросы транспортной доступности. Между тем вопросы транспортной доступности уже решаются: начинается масштабная реконструкция береговой инфраструкутры паромной переправы Ванино — Холмск, в рамках поручения президента РФ Владимира Путина начато строительство двух новых паромов на Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае. Заказаны проекты двух грузопассажирских судов для линии Курилы — Сахалин — Петропавловск-Камчатский.

Президент России поручил проработать проект строительства сухопутного перехода Сахалин — материк, а также Сахалин — Хоккайдо. Также Путин сказал, что власти РФ настроены реализовать проект энергетического суперкольца, которое объединит Россию, Японию, КНР, Южную Корею.

Сахалинская область по-прежнему остается единственным субъектом ДФО, не имеющим долговой нагрузки.