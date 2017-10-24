Химзавод в Якутии: хватит ли газа и готов ли Якутск перейти на уголь?

Якутск, , 06:29 — REGNUM Время идёт, но вопросы о точном месте, технических нюансах, а главное, об экологической безопасности метанольного завода, который собираются построить в Якутии, остаются даже у тех, кто настойчиво пытается узнать хоть какие-то подробности взбудоражившего республику проекта. Мнениями о намерении создать в регионе газоперерабатывающий комплекс с корреспондентом ИА REGNUM поделились депутат гордумы Якутска Анатолий Кырджагасов и экс-министр финансов региона Эрнст Берёзкин.

Читайте также: Якутия и химзавод: Чиновники смотрят в рот топ-менеджерам крупных компаний

«Чтобы иметь на эту тему какое-то мнение, очень мало информации, — констатировал Анатолий Кырджагасов. — Но то, что без информации некоторые товарищи пытаются продвинуть этот завод, просто настораживает население, и меня в том числе. Во-первых, нужно, чтобы был конструктивный диалог и хотя бы какие-то исходные данные. Как бы я ни пытался выудить хоть какую-то информацию, всё осталось без внимания, поэтому оценивать этот проект очень сложно. Между тем, зная наш русский авось, я думаю о том, что это всё-таки очень опасное производство, и считаю его нежелательным. Потому что те производственные активы, которые у нас были, бездумно разбазарены, а теперь нам говорят о том, что нам нужны производственные активы, чтобы развивать производство. Это похоже на издевательство. Получается, развивать другие производства, которые агрессивны и опасны для экологии, у нас есть возможность, но гранильную промышленность угробили, сельской, перерабатывающей промышленности нет, местные строительные компании все обанкротились. Это наводит на мысль о том, что наши власти не хотят мирно развивать местное производство, а нацелены на то, чтобы всё распродать, и под видом привлечения инвестиций раздать всё олигархам, которые живут на Канарах или в Москве, и не думают об экологии хрупкой северной территории, каковой является Якутия. Поэтому у меня крайне отрицательное мнение о намерении создать в республике такое производство».

Читайте также: Химзавод в вечной мерзлоте Якутии — совершенно безопасно и без выбросов?

Эрнст Берёзкин также признался, что не владеет подробностями проекта, но намерен получить информацию о нём в ближайшие дни, и уже затем развёрнуто изложить своё мнение. Пока у экс-министра финансов и бывшего депутата Якутии есть сомнения, связанные с намерением построить в республике газохимический завод. «А хватит ли газа, и будет ли готов Якутск перейти обратно на уголь?», — сомневается Эрнст Берёзкин. Он рассказал, что сам в 1995−98 годах был заместителем директора «Якутгазпрома», а потому информирован о многих важных технических моментах, от которых во многом будет зависеть целесообразность создания предлагаемого метанольного производства.

«В своё время мы рассматривали варианты строительства завода синтетических моторных топлив на базе средневилюйского месторождения, там очень много нюансов. Экология конечно экологией, но есть ещё такие технические моменты, как пропускная способность газопроводной системы. Там 450 километров от Средневилюйска до Якутска и только 6,5 млн кубов газа, наверное, можно пропускать среднесуточно. Но это пиковые нагрузки, и не получится ли, что возникнет дефицит газотранспортной системы?», — задаётся вопросом в прошлом руководитель газодобывающего предприятия.

Читайте также: Химзавод в Якутии: что перевесит — желание заработать или самосохраниться

Он также подчёркивает, что самое главное, прежде чем сказать своё мнение — узнать возможности средневилюйского месторождения.

«Оно было открыто 50 лет назад, и тогда, грубо говоря, запасы на этом месторождении составляли 140 млрд кубометров газа. В среднем центральная Якутия потребляет не больше 2,4 млрд кубометров в год, за 30−40 лет регулярного потребления уже много выкачано газа, а состояние месторождения сегодня никому неизвестно. Я по крайней мере, не видел прироста запасов», — пояснил Эрнст Берёзкин.

Экс-министр финансов региона рассказал и о том, что ещё будучи депутатом требовал провести расследование, как используется эмульсионная надбавка компанией ЯТЭК, которую правительство разрешило установить в цене на газ в 2008—2011 годах.

«На самом деле, если бы эта надбавка была бы нами изучена, мы бы знали, что ЯТЭК направлял её на дополнительное увеличение мощностей добывающего комплекса — новые скважины, обустройство месторождений — но мы не знаем ситуацию. Если она та же, что была в мою бытность в 2008 году, когда при огромном дефиците средств мы сумели освоить левый берег Вилюя (месторождение расположено по обеим сторонам реки), газопровод проложили, выровняли пластовое давление, чтобы с правого берега не было интенсивной откачки газа, чтобы не потерять запасы месторождения, то пытаться делать любой завод — метанольный, карбамидный, синтетических моторных топлив — не стоит. Дальше-то надо было вкладываться, развивать месторождение, приращивать запасы. Если такой работы не проведено, увеличение забора газа приведёт к тому, что через 15 лет может встать вопрос энергообеспечения Якутска — а хватит ли газа, и будет ли готов Якутск перейти обратно на уголь? С этой точки зрения до сих пор никто не обсуждал эту тему. Поэтому вопрос неоднозначный», — высказал мнение Эрнст Берёзкин.

Читайте также: Метаноловый завод в Якутии: Лишь бы деньги маячили, о людях не думает никто

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что газоперерабатывающий комплекс в Якутии будет безопасным, уже неоднократно заявлял экс-замминистра развития гражданского общества республики, ныне советник гендиректора Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) Афанасия Егоров, не подкрепляя при этом своё мнение конкретными выдержками из проекта строительства предприятия.

В безопасности открытия метанольного завода в республике ранее уверял и министр охраны природы Сахамин Афанасьев. «Такие производственные объекты работают достаточно автономно, и сбросов сточных производственных вод в процессе производства метанола не происходит. Весь объем жидких сред и природного газа переходит в продукт — метанол, который является конечной продукцией и собирается специальной системой для транспортировки потребителям. Что касается выбросов в атмосферу, остатки циркуляционного газа возвращаются в процесс синтеза. Продувочные и танковые газы сжигаются в трубчатой печи. Размещение твердых отходов после такого вида производства не обязательно, так как твердые отходы не образуются и выделение земель под размещение отходов не предполагается», — цитировало руководителя призванного охранять природу Якутии ведомства ИА Sakhaday.

О строительстве газохимического завода в Мегино-Кангаласском районе республики власти региона начали говорить ещё в 2015 году, но тогда, увидев проект и осознав, что в реку Лена будут сливаться отходы производства, экологи выступили категорически против и были активно поддержаны населением Якутии. После серии митингов и визита депутатов республики на аналогичное предприятие проект перестали обсуждать, но осенью 2017 года вернулись к нему вновь, пытаясь уверить людей, что никакого вреда экологии такое производство не принесёт, а проект строительства завода скорректирован и не предполагает выбросов. Однако документ, в котором это прописано, сторонники создания газохимического комплекса почему-то до сих пор не показали.