Новые дома по программе реновации будут стоять 100 лет

Москва, , 17:34 — REGNUM Срок эксплуатации новых домов, построенных по программе реновации, составит 100 лет, заявил 25 октября глава департамента градостроительной политики и строительства Москвы Сергей Левкин на форуме лидеров рынка недвижимости «MREF-2017».

Он уточнил, что при существующей технологии строительства столетний срок эксплуатации будут иметь фундамент, стены, перекрытия и ядро жесткости. По его словам, всё остальное в ходе ремонта подлежит замене.

Глава департамента отметил, что на сегодняшний день законодательством не предусмотрено размещение в проектной документации раздела, посвященного эксплуатации здания. Левкин сказал, что Минстрой над этим работает.

По словам Левкина, себестоимость строительства в рамках проекта реновации составит 75—85 тыс. рублей за квадратный метр. С учетом сдачи жилого помещения с отделкой стоимость может возрасти на 10—15 тыс. рублей.

Власти Москвы планируют продавать излишки жилья, которые останутся после расселения жильцов по программе, по рыночной цене.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, несмотря на программу реновации, объемы строительства жилья для очередников не будут снижаться. По его словам, в домах, которые проходят по программе реновации, проживают 27% очередников, и они получат жилье в ускоренном порядке независимо от места в очереди.

Собянин добавил, что очередь на получение жилья за счет улучшения жилищных условий сократилась с 140 тыс. человек до 65 тыс. Несмотря на победные заявления, многие очередники в Москве жалуются на то, что власти города взялись за реализацию крупной программы, не исполнив своих прежних обязательств.

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