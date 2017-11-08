Чечне, Крыму и Севастополю в 2018 году полагаются «именные» дотации

Грозный, , 09:06 — REGNUM Правительство РФ предложило выделить в 2018 году трем субъектам РФ 45,7 млрд рублей дотаций по отдельным статьям бюджета. Среди регионов, которым будет выделена помощь федерального центра, Чечня, Крым и Севастополь. Бюджеты этих трех субъектов выше собственных доходов. Дополнительные дотации пойдут на сбалансированность бюджетов, пишет РБК.

Во время второго чтения проекта федерального бюджета в Госдуме будут рассмотрены предложения правительства РФ о выделении Чечне 17,1 млрд рублей, Крыму — 23,2 млрд рублей, Севастополю — 5,4 млрд рублей.

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Напомним, в федеральном бюджете на 2017 году также были предусмотрены дотации на сбалансированность бюджетов этим трем субъектам РФ. Чечне была выделена почти такая же сумма — 17,3 млрд рублей. Крым получил 18,7 млрд рублей, Севастополь — 5,7 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, при обсуждении бюджета на 2017 год глава Чечни Рамзан Кадыров высказал недовольство предложением Минфина РФ о сокращении бюджета республики на 2017 год. Как отметил Кадыров, к Чечне не может быть такого же отношения, как и к другим субъектам РФ, в которых «в помине не было войны». Без поддержки федерального центра республика не сможет развиваться и выполнять взятые на себя социальные обязательства.

Комитет Госдумы РФ по бюджету одобрил решение о выделении региону дотаций в сумме 40,4 млрд рублей. Отдельной поправкой правительство предложило выделить дотации на сбалансированность бюджета Чечни в размере 16,4 млрд рублей.

В бюджете Чечни на 2017 год безвозмездные поступления из федерального бюджета составили более 48,5 млрд рублей. Общий объем доходов республиканского бюджета на 2017 год составил около 60 млрд рублей, из них собственные налоговые и неналоговые доходы не превысили 10,7 млрд рублей. Дотации из федерального бюджета составили 80% от всей доходной части бюджета. Отметим, что сумма дотаций из федерального бюджета другим субъектам РФ не превыщала 15%

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Об увеличении помощи от федерального центра Кадыров вновь попросил в сентябре 2017 года. На встрече с заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком он привел в качестве одной из причин необходимости выделения помощи Чечне увеличение расходов в социальной сфере в связи с высокими показателями рождаемости в республике. Вице-премьер пообещал оказать Чечне всестороннюю поддержку при формировании бюджета на 2018 год.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно материалам, подготовленным Министерством финансов России к проекту бюджета на 2018 год, Чечня получит также 27 млрд рублей из федерального центра на выравнивание бюджетной обеспеченности. Самая большая сумма дотаций среди субъектов РФ достанется Дагестану — свыше 59 млрд рублей.

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