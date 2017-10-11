Дагестан получит в 2018 году самую большую сумму дотаций

Махачкала, , 19:49 — REGNUM Два субъекта Северо-Кавказского федерального округа — Дагестан и Чечня — станут получателями самых крупных сумм дотаций из федерального центра на выравнивание бюджетной обеспеченности. Согласно материалам, подготовленным Министерством финансов России к проекту бюджета на 2018 — 2020 годы, Дагестану достанется свыше 59 млрд рублей, пишет РБК. Дотации Чечне составят сумму более чем в два раза меньшую — 27 млрд рублей.

Среди пяти субъектов России, которым предоставят наиболее крупные суммы дотаций, также Якутия — 43 млрд рублей, Камчатка — 39 млрд рублей и Алтай, который так же, как и Чечня, получит 27 млрд рублей. В эти регионы будет направлено 30% всех средств, запланированных в бюджете на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Согласно проекту бюджета кроме Дагестана и Чечни на Северном Кавказе дотации в размере 9,2 млрд рублей достанутся Ингушетии, 9,1 млрд рублей — Карачаево-Черкесии. Общая сумма дотаций субъектам РФ в 2018 году составит 645,1 млрд рублей, что на 5% превышает дотации, направленные регионам из федерального бюджета в 2017 году.

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Напомним, в 2016 году глава Чечни высказал недовольство тем, что к республике, которая начала развивать свою экономику практически с нуля после проведения двух военных кампаний, при выделении дотаций подходят с теми же мерками, что и к остальным субъектам РФ.

В итоге на 2017 год Чечне выделили 24 млрд рублей в качестве дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и еще 16,4 млрд рублей на сбалансированность бюджета. При этом, для остальных регионов суммы дотаций выросли более чем на 15%. Сумма дотаций Дагестану в 2016 году превышала 58,1 млрд рублей, а в 2017 году — более 63 млрд рублей.

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