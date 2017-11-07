Иностранные работники для порто-франко: когда они нужны, а когда — нет?

Хабаровск, , 09:00 — REGNUM Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил, что засилья иностранных, в частности, китайских рабочих на предприятиях-резидентах свободного порта Владивосток и ТОРах ДФО не будет. Заявление министра поддержали дальневосточные эксперты, но они просят от слов перейти к делу, предусмотрев определенные корректировки действующего законодательства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Александр Галушка, говоря, в частности, о возможном засилье иностранных рабочих в проектах территорий опережающего социально-экономического развития и порто-франко, заявил, что в приоритете остаются дальневосточники.

«В приоритете — дальневосточники. Говоря о дальневосточном рынке труда, мы исходим из очевидных и понятных приоритетов. Местные жители, дальневосточники — на первом месте. Это удобно и работодателю, и нам. Нанять человека на месте — это прямая экономическая выгода. Но если местных работников недостаточно, либо если существует запрос на таких специалистов, которых в регионе нет, тогда надо искать и привозить. Но и в этом случае наш основной приоритет — россияне. За ними — иностранцы, близкие нам по культуре и истории, которые знают русский язык. И только в том случае, если ни один из названных источников не может удовлетворить спрос на специалистов на каком-то конкретном предприятии, тогда кадры могут привлекаться с глобального рынка», — сказал Александр Галушка в интервью Российской газете.

«В принципе, министр прав. Я всегда говорил и повторю: привлечение иностранной рабочей силы возможно и даже необходимо на стартовом этапе. Стартует проект, строится, например, завод в рамках свободного порта или ТОР. Привлекают на строительство иностранных рабочих. Но к моменту, когда завод уже будет построен, необходимо, чтобы были готовы свои, местные кадры, которые будут на нем работать. Если посмотреть на историю больших строек в СССР, то ведь примерно так всё и было. На большие стройки приезжали строители со всего Советского Союза. Они и сейчас приезжают — только теперь они иностранцы, граждане стран ближнего зарубежья, Центральной Азии, в основном. Так что, метод не новый и вполне оправданный. Главное, чтобы на месте готовили квалифицированные кадры из местных», — прокомментировал 7 ноября директор РЦНО миграционных процессов Сергей Пушкарев.

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Отдельного внимания заявление министра по развитию ДФО удостоили в Российском профсоюзе моряков.

«Мы неоднократно обращали внимание федеральных властей, в частности Минтранса РФ на недопустимость ущемления прав российских моряков при реализации проектов в рамках ТОР или свободного порта. Заявление Александра Галушки, в принципе, отвечает нашим требованиям. Но это заявление должно обрести форму документа. Потому, что пока закон о свободном порте, вроде бы, говорит о том, что при прочих равных условиях в приоритете при трудоустройстве российские граждане. Но как это будет на деле? Да резидент-порто-франко — работодатель найдет сто причин, чтобы взять на работу удобного и дешевого иностранца. Чего мы хотим и на чём настаиваем? Мы настаиваем на том, чтобы судовладелец — резидент свободного порта заключал коллективный договор с национальным профсоюзом! В нашем случае — это Российский профсоюз моряков. Для чего это нужно? Для защиты прав моряков, причем, не только российских, но и иностранных. Яркий пример: трагедия с крушением траулера «Дальний Восток». Там же часть экипажа была — нелегальные мигранты. У судовладельца не было взаимоотношений с профсоюзом моряков. Коллективного договора не было, там вообще ничего не было, а был один бардак, который и привел к гибели людей. И вот представьте: людей, переживших чудовищную катастрофу, чудом оставшихся в живых, взяли под арест, а потом депортировали, как нарушителей закона. И ведь судно ходило под государственным флагом России! Как видим, не спасает даже родной триколор. Моряк вне профсоюза — не защищенный моряк. И это необходимо учитывать при формировании кадров в проектах ТОР и свободного порта. Только РПСМ сможет проконтролировать, соблюдает ли работодатель условие, когда иностранных моряков берут на работу лишь в случае действительной нехватки кадров», — сказал председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Российский профсоюз моряков в мае 2017 года обращался в Минтранс РФ с требованием внести в законы о ТОР и свободном порте исключения для моряков. Право резидента — судовладельца нанимать на работу иностранных моряков, не испрашивая разрешения государства, по мнению РПСМ, может окончательно лишить российский плавсостав права на труд. В Минтрансе РФ не увидели причин менять что-то в законодательстве.

«Мы давно просим Минтранс РФ сделать исключения для российских моряков в законах о ТОСЭР и свободных портах, внести в уже принятые изменения и не допускать подобного в будущем. Но Минтранс присылает нам разъяснения Кодекса торгового мореплавания, в которых мы не нуждаемся, просто потому, что этот документ знаем уж точно не хуже чиновников Минтранса! Получается, что мы им — про Фому, а они нам — про Ерёму», — сказал главный правовой эксперт РПСМ Валерий Нефедов.

С Дальнего Востока бегут люди. Это видно уже без всякой статистики, невооруженным глазом. Только по официальным данным за первое полугодие 2017 года Хабаровский край покинули 5 307 человек. Немногим лучше ситуация в Приморье — минус 5 133. С Чукотки уехали 801 человек, из Магадана — 548, ЕАО покинули 720 человек.

В «плюсе» только Сахалинская область, она прибавила за указанный период 1,5 тыс. человек. Но 50% из них мигранты из Центральной Азии.

По мнению директора РЦНО миграционных процессов Сергея Пушкарёва, ситуация, когда из ДФО уезжает перспективная молодежь, а взамен приезжают мигранты из стран Центральной Азии — неравноценная замена.

«Мы наших молодых людей капитализировали очень хорошо, потратились в родовспоможение, детсады, школу, техникум, вуз. А взамен получаем плохо капитализированные кадры из Азии», — сказал эксперт.

Молодые люди предпочитают уезжать в центральные регионы России или за границу. В числе причин называют: невозможность сделать карьеру, найти работу, которая приносила бы как моральное, так и материальное удовлетворение.