Рабочие из Бийска брошены в хабаровской тайге без денег и еды

Ванино, Хабаровский край, , 04:52 — REGNUM Бригада рабочих из алтайского города Бийска, нанятая хабаровской компанией СУ-38 для работ на железнодорожных путях, брошена в отдаленном таежном поселке без денег и еды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Три месяца бригада из Бийска меняла в Ванинском районе Хабаровского края шпалы и рельсы на железной дороге в районе отдаленного таежного поселка Кенада.

Кенада — классический вариант монопоселка, затерянного в тайге. Поезд на станции с одноименным названием стоит примерно минуту, проще сказать — притормаживает. Но доехать до станции — полдела. Потом около двух часов нужно идти, если вас никто не встречает на машине, через лес. Когда-то, еще в советские времена, в Кенаде базировался крупный золотодобывающий прииск. Вокруг прииска возник поселок. Сегодня некое предприятие тоже пытается добывать в Кенаде золото. Но эта деятельность создает больше экологических проблем, которые выливаются в виде загрязняющих веществ в таёжную реку Тумнин и в суды — в виде прокурорских представлений и документов Росприроднадзора.

Рабочих в Бийске наняла некая компания «Глобус Тур».

«Мы не знаем, какое отношение наш, бийский «Глобус Тур» имеет к хабаровской фирме Су-38. Нас наняли, привезли. Директор СУ-38 Осипов Денис Михайлович обещал платить. Но теперь он просто перестал отвечать на звонки. В последний наш разговор обещал после праздников что-то решить. А нам есть нечего. Мы пошли по поселку, нашли работу — накололи машину дров. Нам за это дали 1000 рублей и пакет картошки. Поселила нас эта фирма в доме с размороженной системой отопления. Дров нет, денег на дрова нет. Мы старый забор разбираем и топим печку. Скоро забор закончится. За свет платить нам нечем, хотя фирма, СУ-38, по контракту должна и квартирные платить, и на питание, на всё! У меня трое детей дома, жена, остальные такие же! Мы не знаем уже — что делать!», — рассказал один из рабочих Александр Беседин.

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О ситуации, в которую попали рабочие, Дальневосточной редакции ИА REGNUM, стало известно на праздничных выходных. К ситуации сразу подключился глава Ванинского района Александр Наумов.

«Утром во вторник, если ситуация не разрешится, будем выходить на МЧС — по их линии возможно выделение средств для помощи людям. И, конечно, поставим в известность прокуратуру», — сказал Александр Наумов.

Сколько еще продержатся люди, в мороз, без еды и продуктов — не известно.

Дозвониться до директора компании СУ-38 Дениса Осипова не возможно — телефон постоянно занят.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ужесточить наказание работодателей за невыплату заработной платы. За невыплаченное в течение двух и более месяцев жалование глава СК РФ предлагает лишать свободы на срок до 4 лет. Сейчас санкция по данной статье предусматривает не более трех лет. При этом Бастрыкин предложил освобождать от наказания в том случае, если работодатель в полном объеме погасил задолженность на стадии предварительного расследования.

Между тем, долги по заработной плате в России, даже в изложении официальной статистики, растут. На сегодняшний день, по данным министра труда и социальной защиты Максима Топилина, своевременно заработанные деньги не получают более 60 тыс. человек, долг составляет 3,5 млрд рублей.

В семерку самых проблемных регионов входит Хабаровский край, где только на долю бывшего «Дальспецстроя» приходится 400 млн долгов перед работниками. Еще хуже ситуация в Приморье, несколько лучше ситуация в Амурской области.

В официальную статистику редко входят моряки торгового и промыслового флота. С начала 90-х годов прошлого века российские судовладельцы так поднаторели в различных хитростях с оформлением контрактов, что умудряются обманывать экипажи даже на судах под российским флагом. И эта тенденция продолжает нарастать.