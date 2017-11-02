Бастрыкин предлагает ужесточить наказание за невыплату заработной платы

Москва, , 18:47 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ужесточить наказание за задержки в выплате заработной платы. Об этом сегодня, 2 ноября, заявила на брифинге официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она сообщила, что Бастрыкин на на оперативном совещании предложил ужесточить наказание по статье о невыплате зарплаты более двух месяцев до четырех лет лишения свободы.

«Председатель СК рассказал о предложениях увеличить санкцию ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы») на срок до четырех лет лишения свободы, что изменит категорию преступления и даст возможность осуществлять оперативно-разыскные мероприятия в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия этих преступлений», — рассказала Петренко.

Напомним, сейчас по действующему законодательству санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

При этом, Бастрыкин предложил освобождать от уголовной ответственности в случае, если работодатель в полном объеме погасил просроченную задолженность по заработной плате и социальным выплатам до окончания предварительного расследования.

Петренко пояснила, что данное предложение основано на имеющемся у СК положительном опыте расследования налоговых преступлений. Практика СК показывает, что руководители организаций и индивидуальные предприниматели при наличии финансовых средств стали активно использовать возможность погасить имеющуюся задолженность, чтобы избежать уголовной ответственности.

Также Бастрыкин отметил, что число уголовных дел по факту невыплаты заработной платы в России по сравнению с 2016 годом выросло в 1,5 раза.