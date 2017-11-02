Почта России отвергла обвинения Общероссийского народного фронта

Москва, , 14:43 — REGNUM Информация о навязывании Почтой России страховых продуктов не соответствует действительности. Об этом сегодня, 2 ноября, заявили ИА REGNUM в пресс-службы Почты России. Напомним, ранее Общероссийский народный фронт обвинил Почту России в том, что в почтовых отделениях как минимум в восьми регионах: Санкт-Петербурге, Брянской, Вологодской, Ростовской, Свердловской областях, Ставропольском крае, Республике Карелия и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре гражданам навязывается услуг страхования в скрытой форме.

«В начале 2016 года, — отметили в пресс-службе организации, — Почта России совместно с ВТБ Страхование и Страховым Домом ВСК в рамках развития доступных финансовых сервисов для населения, в том числе в удаленных регионах, предложила своим клиентам услугу по страхованию имущества стоимостью 45 рублей и сроком действия 1 месяц. При осуществлении коммунальных платежей оператор информирует клиента о возможности оформления страховой защиты имущества, рассказывает о преимуществах и условиях продукта. Оформление и оплата страховой услуги осуществляется с согласия клиента».

Также, отметили в пресс-службе, в первой половине 2017 года Почта России внедрила продукт по страхованию от несчастных случаев отправителей почтовых переводов. Страховой продукт «НС для всех» стоимостью 45 рублей и сроком действия 1 месяц предлагается оператором при осуществлении клиентом отправки почтового перевода и не является обязательным. Все услуги по страховани, подчеркнули в Почте России, ю являются добровольными и оформляются по желанию клиента. После оформления услуги оператор вручает клиенту чек об оплате и оферту (договор) с условиями страхования. Подробные условия также размещены в клиентских залах почтовых отделений в папке «Информационный материал по финансовым услугам».

В Почте России также отметили, что в течение 5 дней с момента оформления договора страхования клиент имеет право обратиться в страховую компанию для расторжения и возврата уплаченной страховой премии в полном размере. Почта России организует регулярный инструктаж сотрудников почтовых отделений о порядке оказания услуг. Должностные лица, оказывающие услуги ненадлежащим образом, привлекаются к ответственности.

По любым вопросам, связанным с обслуживанием, клиенты могут обратиться по телефону «горячей линии» 8−800−2005−888, по электронной почте, в мобильном приложении и в официальных группах Почты России в социальных сетях.