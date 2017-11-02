ОНФ обнаружил, что Почта России навязывает страховки при денежных переводах

Москва, , 12:52 — REGNUM Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел выборочный мониторинг работы отделений Почты России на предмет навязывания страховых услуг при оплате ЖКУ и проведении денежных переводов. Как сообщает пресс-служба организации, исследование показало, что такая практика наблюдается как минимум в восьми регионах: Санкт-Петербурге, Брянской, Вологодской, Ростовской, Свердловской областях, Ставропольском крае, Республике Карелия и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. ОНФ направил в Банк России, Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор письма с просьбой провести проверку указанных фактов.

Мониторинг был проведен после того, как Народный фронт поступили обращения горожан, столкнувшихся с навязыванием услуг страхования в почтовых отделениях в скрытой форме. При отправке денежных переводов внутри страны, а также при оплате коммунальных платежей операторы по умолчанию, без уведомления граждан, заключали договор страхования сроком на один месяц. При проверке чека клиенты обнаруживали, что помимо комиссии за осуществленный перевод оператором внесена плата за услугу страхования в пользу ООО «ВТБ Страхование». При просьбе отмены услуги и возврата денег, граждане получали отказ, мотивированный наличием подписи клиента в чеке, что подтверждает согласие на получение услуги.

Активисты Народного фронта провели выборочный мониторинг работы отделений Почты России, в рамках которого было проверено 203 отделения Почты России в 32 субъектах РФ. Случаи навязывания были выявлены еще в семи регионах (Брянской, Вологодской, Ростовской, Свердловской областях, Ставропольском крае, Республике Карелия и Ханты-Мансийском автономном округе). Во всех случаях стоимость за страховку в размере 45 рублей взималась при осуществлении денежного перевода внутри России между физическими лицами.

«Страхование жизни и имущества — дело неплохое, — отметил руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов. — Вместе с тем, делать его добровольно-принудительным, используя гигантскую сеть Почты России — более 40 тысяч отделений, мягко говоря, — некорректно. Собранную информацию мы направили в Банк России, Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор. Пусть 45 рублей и не такие большие деньги, но в сумме может набежать прилично».

Как выяснили эксперты ОНФ, весной 2016 года ФГУП «Почта России» совместно с ООО СК «ВТБ Страхование» в своих отделениях запустило услугу страхования имущества (от пожаров, заливов, стихийных бедствий и др.) при приеме коммунальных платежей и страхование от несчастных случаев при осуществлении денежных переводов. По официальной информации на сайте Почты России, клиенту обязаны выдать в подтверждение страховой полис и чек, но обратившимся в ОНФ гражданам выдавали только квитанции об оплате.

Мониторинг показал, что в почтовых отделениях, где по умолчанию включали в чек услуги страхования имущества, операторы не сообщали никаких подробностей. Таким образом страхование происходит без выяснения факта наличия и осмотра имущества, без объяснения условий страховой защиты и, самое главное, без спроса желания клиента застраховаться. Если граждане даже не подозревают о заключении договора страхования, то при наступлении страхового случая они не смогут получить возмещение убытков, несмотря на оплаченный страховой полис.

Согласно положениям статьи 16 ФЗ «О защите прав потребителей», запрещено связывать оказание одних услуг с обязательным приобретением других услуг, а в случае нарушения права потребителя на свободный выбор причиненные ему убытки должны возмещаться в полном объеме. По мнению экспертов ОНФ, большинство граждан даже не заметит приписанные в чеке 45 рублей, а если и заметят позже, то из-за незначительности суммы не станут добиваться справедливости. Масштаб прибыли от таких незаконных поборов, получаемый государственным предприятием совместно со страховщиком, может оказаться значительным. Если предположить, что каждое отделение Почты хотя бы один раз в день по умолчанию включает одному из клиентов в чек 45 рублей, то с учетом количества отделений и числа рабочих дней, годовой объем собранных таким образом страховых премий составит около полумиллиарда рублей (467 млн руб.).

«Обязать гражданина заплатить за страховку Почта России не в праве. И любые попытки отказать гражданину в предоставлении услуги без этой дополнительной опции — незаконны. Мы рекомендуем при осуществлении переводов и оплате услуг ЖКХ в отделениях Почты России проявлять бдительность. И если вы добровольно принимаете решение этой услугой воспользоваться, то лучше выяснить реальные условия и порядок действий при наступлении страхового случая, чтобы не оказалось, что вам просто не жалко 45 рублей», — резюмировал Климов.