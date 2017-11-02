«Нам не нужны дополнительные деньги»: Минск откажется от кредита МВФ?

Минск, , 17:19 — REGNUM Белоруссия, которая более чем на протяжении года добивалась получения нового кредита от Международного валютного фонда, получив отказ, решила сменить стратегию. Сегодня, 2 ноября, на конференции «Кастрычницкий экономический форум «Основы будущего» первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский заявил журналистам, что заём от МВФ — не первостепенная задача Минска, так как страна не нуждается в экстренном финансировании.

По словам Матюшевского, получение кредита от фонда для республики — не самое важное. Сейчас в Белоруссии — сбалансированная ситуация, и Минск четко обсуждает свои обязательства, заявил первый вице-премьер. Он отметил:

«Нам не нужны дополнительные деньги».

По словам чиновника, МВФ обычно воспринимается инвесторами как глобальный аудитор, поэтому Белоруссии «просто нужен диалог с МВФ». Необходимо это для того, чтобы фонд подтвердил, что республика движется в «правильном направлении». Основная задача такого взаимодействия — понять, что никаких угроз для инвесторов нет, подчеркнул Матюшевский.

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Сейчас белорусская сторона ожидает отчета экспертов МВФ по экономической ситуации в стране. Однако после последнего обсуждения с фондом программы взаимодействия стороны разошлись во мнениях о скорости реализации некоторых мер, сказал чиновник. По его словам, реформы ради реформ — «это неправильно», они должны быть эффективными и поддерживаться обществом.

В свою очередь, ЕС обещал поддержать Белоруссию в переговорах с МВФ. Как заявила сегодня глава представительства Европейского союза в республике Андреа Викторин, в Брюсселе считают, что соглашение с Международным валютным фондом улучшит ситуацию в белорусской экономике.

«Беларуси важно сформировать положительный имидж и посылать верные сообщения международному инвестиционному сообществу»,— подчеркнула Викторин.

Напомним, что предыдущий кредит в размере $3,52 млрд под 5% годовых МВФ выделял Белоруссии в 2009 году. Закончил его выплачивать Минск только в 2015 году за счет привлечения других кредитных средств.

Как отмечают многие эксперты, белорусская экономическая модель давно доказала свою неэффективность. Республика систематически получает кредиты, а также прямые и непрямые субсидии от России на поддержание экономики. Только с начала 2017 года Минск получил иностранных кредитов на сумму $3,4 млрд. Это средства и по еврооблигациям, и от правительства и банков РФ. Заняла Белоруссия также у Евразийского фонда стабилизации и развития, у банков Китая, у Международного банка реконструкции и развития, у Европейского банка реконструкции и развития и у Северного инвестиционного банка. Но выбраться из долговой ямы Белоруссия не может, так как власти не готовы проводить серьёзные реформы.

Что касается нового кредита МВФ в размере $3 млрд, то заявку на получение заёмных средств Белоруссия подала еще в 2016 году. Александр Лукашенко назвал тогда Международный валютный фонд «самым удобным кредитором» и твёрдо рассчитывал получить этот кредит. Хотя в МВФ сразу заявили, что разговоры о предоставлении новой кредитной линии для Минска преждевременны. Экономисты, в свою очередь, отмечали, что в стране за последние годы не реализовали крупных инвестиционных проектов, поэтому надеяться на финансовую помощь от МВФ не стоит. В середине октября 2017 года председатель правления Национального банка Павел Каллаур подчеркнул, что в ближайшее время стороны не будут обсуждать предоставление кредита для Белоруссии.

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