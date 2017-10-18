Смиренно склони голову перед фактами: Белоруссия не дождется кредита от МВФ

Минск, , 16:15 — REGNUM Белоруссия, похоже, смирилась с тем, что не получит очередной кредит от Международного валютного фонда. Как заявил сегодня, 18 октября, журналистам председатель правления Национального банка Павел Каллаур во время XIV Международного форума по банковским информационным технологиям «БанкИТ'2017», белорусские представители и МВФ во время ближайшей миссии фонда не будут обсуждать вопрос о реализации новой кредитной программы.

Плановая миссия МВФ в Белоруссии будет проходить с 26 октября по 10 ноября. Во время этого мероприятия, по словам Каллаура, стороны в целом будут обсуждать макроэкономическую ситуацию в республике, однако программа финансовой поддержки Белоруссии обсуждаться не будет.

По его словам, программа МВФ предусмотрена в плане Белоруссии на ближайшие пять лет. Каллаур подчеркнул, что Нацбанк и МВФ разошлись во мнениях по некоторым вопросам, включая тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Белорусское руководство для начала должно определить направления по реформированию экономики, после чего стоит вернуться к вопросу о финансовой поддержки от международных организаций, сказал представитель Нацбанка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что новый кредит для Белоруссии МВФ, скорее всего, не предоставит, уже не раз говорили эксперты. Ведь за последние годы в республике не было реализовано ни одного достаточно крупного инвестиционного проекта. Минск еще в 2016 году запросил заём у фонда в размере около $3 млрд под 2,28% годовых на 10 лет, а президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Международный валютный фонд «самым удобным кредитором».

Планировалось, что предоставление кредита белорусская сторона может обсудить с МВФ в июле 2017 года. Причем этот заём позиционировали больше не столько с экономической точки зрения, сколько как сигнал другим кредиторам и инвесторам, что республика «идет в правильном направлении и с ней можно иметь дело».

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До этого МВФ выделял Белоруссии кредит в 2009 году в размере $3,52 млрд под 5% годовых. Однако Минск закончил выплачивать этот заём только в 2015 году, взяв вместо него несколько новых.

В 2011 году Белоруссия получила стабилизационный кредит в $3 млрд «для поддержки платежного баланса» от антикризисного фонда ЕврАзЭС. К 2016 году Минск не закончил погашать эту задолженность.

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Напомним, что более 60% кредитного портфеля Белоруссии приходится на Россию. Москва прямым и косвенным образом продолжает поддерживать союзное государство, несмотря на не проведение ряда обещанных белорусским руководством реформ и постоянных обвинений в давлении.

Находясь в экономическом кризисе, страна продолжает набирать кредиты. В частности, в конце сентября Всемирный банк одобрил предоставление Белоруссии займа в размере $60 млн на поддержку малого и среднего бизнеса. После чего Евразийский банк развития одобрил кредит на $10 млн на поддержку малого и среднего бизнеса, а также на программу повышения энергоэффективности. Также в этом году российская сторона предоставила межгосударственный кредит Минску в размере $700 млн.

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