Систему раздельного сбора мусора внедрят в 12 городах Подмосковья

Мытищи, Московская область, , 13:52 — REGNUM Практика подмосковного города Мытищи по раздельному сбору мусора показательна для регионов России. Об этом сегодня, 2 ноября, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в ходе визита в город, сообщается на сайте облправительства.

По его мнению, опыт раздельного сбора мусора — перспективен, сомнений никаких нет. «Но это процесс длительный, многослойный, комплексный. Для того чтобы процесс раздельного сбора мусора заработал в масштабах всей страны, нужны десятилетия», — отметил Иванов.

Представитель президента РФ считает, что для внедрения этой системы необходимо установить контейнеры, мотивировать жителей, создать предприятие по вывозу и отдельной переработке

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев пояснил, что систему раздельного сбора мусора внедрят еще в 12 подмосковных городах, а затем и по всему региону.

«Мытищи занимают второе место по уровню раздельного сбора мусора. Раздельный сбор мусора будет и дальше внедряться во всех населенных пунктах. Это существенно снизит и объем захоронения, и платежку», — подчеркнул Воробьев.

По его мнению, особую работу, касающуюся экологических вопросов, в том числе раздельного сбора мусора, нужно проводить с детьми, начиная со школьного возраста.

Напомним, программа по внедрению раздельного сбора мусора реализуется на территории Мытищ с 2009 года. В городе установлены более 300 контейнерных площадок по сбору макулатуры, пластика и стекла и работает пункт переработки отходов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор области Андрей Воробьев заявлял, в Москве и Подмосковье захоранивается 20% мусора всей страны, это огромная нагрузка. В рамках поручения президента последовательно закрываются те полигоны, где сегодня уже живут люди.

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Добавим, в России с 2018 года будет введен запрет на захоронение некоторых видов отходов. Так, под запрет попадут: лом и отходы металлов, термометры, ртутные лампы, лом алюминиевых банок, фольга алюминиевая. Всего в перечне — 182 пункта.

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