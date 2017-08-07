В Москве и Подмосковье захоранивается 20% мусора всей страны – Воробьев

Москва, , 15:31 — REGNUM Современные мусоросжигательные заводы появятся в Московской области. Проект будет реализован совместно с корпорацией «Ростех». Об этом губернатор области Андрей Воробьев сообщил премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщается на сайте областного правительства.

«Это самые современные технологии, которые позволят в абсолютно экологически чистом режиме обеспечить утилизацию мусора. Для этого будут подготовлены необходимые участки, которые удалены от населенных пунктов, там не живут люди», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что уничтожение бытовых отходов для региона является важной темой.

«В Москве и Подмосковье захоранивается 20% мусора всей страны, огромная нагрузка. И в рамках поручения президента мы последовательно закрываем полигоны там, где сегодня уже живут люди. Этим полигонам 50−60 лет, они исчерпали свои лимиты», — сказал Воробьев.

«Из 39 полигонов мы на сегодняшний день закрыли 22. Еще два, «Кулаковский» и «Царево» (это Пушкинский район) закроем накануне 1 сентября, потому что неподалеку, в частности в Чеховском районе, находится школа», — подчеркнул он и добавил, что в области остро стоит вопрос о рекультивации полигонов.

В свою очередь, Медведев призвал переходить от захоронения отходов к современным технологиям уничтожения мусора. Он подчеркнул, что уничтожение бытовых отходов ранее происходило одним способом — на полигонах. Но сейчас эти полигоны нужно либо закрывать, либо рекультивировать, что требует больших затрат.

«И самое главное — полигоны вызывают вполне обоснованные нарекания людей, которые не хотят жить рядом со свалками. Поэтому использование других технологий, включая мусоросжигающие предприятия, — несмотря на то, что они дорогие, наверное, это интересный и правильный путь, потому что он позволяет полностью уничтожать бытовые отходы, используя современные технологии», — сказал Медведев.

Воробьев, в свою очередь, отметил, что подмосковные власти понимают всю ответственность в данном вопросе.

«Будем активно разъяснять и про технологии, и про экологическую безопасность. Все это входит в план нашей работы», — заключил губернатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России с 2018 года будет введен запрет на захоронение некоторых видов отходов. Так, под запрет попадут: лом и отходы металлов, термометры, ртутные лампы, лом алюминиевых банок, фольга алюминиевая. Всего в перечне — 182 пункта.