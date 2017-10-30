Единый рынок электроэнергии с РФ спасет Белоруссию от высоких тарифов

Минск, , 17:25 — REGNUM Благодаря единому рынку электроэнергии с Россией тарифы для белорусского реального сектора могут сократиться почти на 25%. Такой предварительный прогноз озвучил сегодня, 30 октября, заместитель председателя государственного комитета по стандартизации, директор департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко газете «Рэспублiка».

Он подчеркнул, что делать прогнозы — «дело неблагодраное», однако по предварительным расчетам министерства энергетики и «Белэнерго», для реального сектора экономики тарифы для конечного потребителя могут снизиться до 25%, то есть до 7,9 центов. Сейчас этот показатель составляет 11,3 цента.

«И энергоемкие предприятия обязательно почувствуют снижение тяжести этого бремени»,— сказал Малашенко.

Малашенко отметил, что к 2019 году планируется создать единый рынок электроэнергии с Россией. Это значит, что внутри Белоруссии уже должен быть сформирован оптовый и розничный рынок электроэнергии. Поскольку тарифы оптового рынка в разы ниже розничного, то крупные предприятия являются главными игроками на таком рынке. От них зависит ВВП республики, поэтому крупные предприятия будут находиться в более выгодных условиях, сказал чиновник.

При этом заместитель председателя государственного комитета по стандартизации обратил внимание на то, что сейчас население оплачивает 80% себестоимости электроэнергии. Стратегия развития энергосистемы предполагает, что население должно возмещать полную стоимость производства электроэнергии. По мнению Малашенко, это не должно «сильно повлиять на карман потребителя».

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Напомним, что в начале апреля 2017 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу, на которой смогли урегулировать нефтегазовый спор. Во время переговоров стороны договорились и по некоторым другим вопросам, например, по поводу создания к 2018 году единого рынка газа, а к июлю 2019 года — единого рынка электроэнергии.

В 2024 году Россия и Белоруссия хотят заключить межправительственное соглашение по единому рынку газа в рамках Евразийского экономического союза. Особенно выгодны единые цены в пространстве ЕАЭС белорусской стороне, поскольку республика в отличие от РФ является импортером голубого топлива. Однако единый энергорынок предполагает не одни и те же цены на энергоносители, как предполагает Минск, а единые правила работы на этом рынке и доступ компаний на рынки друг друга.

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Ранее премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков заявил, что крайняя дата создания единого энергетического рынка ЕАЭС — 2025 год. Такое решение должно ускорить развитие энергетики стран ЕАЭС. Как передавало ИА REGNUM, этот рынок может сократить расходы, сэкономить средства в бюджете, а также прояснит ценообразование на газ и электроэнергию.

На сегодня даже Евросоюз за время своего существования пока так и не создал единый рынок энергоресурсов. Определены только общие черты такого рынка, а главная причина его создания заключается в том, что европейские политики опасаются «сильной энергетической зависимости от РФ». Поэтому единый энергорынок ЕАЭС мог бы укрепить положение объединения, но спешка в этом деле недопустима.

Однако пока, как отмечал на прошлой неделе вице-премьер республики Владимир Семашко, тарифы на электроэнергию для населения Белоруссии будут расти. Выплаты населения покрывают всего 17% себестоимости электроэнергии, чтобы нормализовать ситуацию власти хотят постепенно повысить тарифы в шесть раз.

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