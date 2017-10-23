Тарифы на электроэнергию в Белоруссии повысят в шесть раз

Минск, , 16:35 — REGNUM Стоимость электроэнергии для жителей Белоруссии все же будет расти. Об это в воскресенье, 22 октября, заявил журналистам вице-премьер республики Владимир Семашко на открытии после реконструкции Гомельской ТЭЦ-1.

Дело в том, что в настоящее время выплаты населения окупают менее чем 17% электроэнергии. Чтобы выйти в «ноль», то есть достичь хотя бы себестоимости, необходимо повысить тарифы для населения в шесть раз. Однако сделать это моментально не получится, потому что для населения это окажется непосильной нагрузкой, сказал Семашко.

Он отметил, что одномоментного повышения тарифов никто не выдержит, поэтому президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился сделать это поэтапно вместе с ростом заработной платы, ростом пенсий и так далее. Также вице-премьер республики обратил внимание на то, что с ликвидацией перекрестного субсидирования станет возможно снять нагрузку с реального сектора экономики, понизить себестоимость выпускаемой продукции и повысить конкурентоспособность.

Напомним, 20 октября в Белоруссии состоялся семинар «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», где заявили, что теплоснабжение — это самая дорогая из жилищно-коммунальных услуг, так как более 30% приходится на отопление и подогрев воды. В связи с этим Лукашенко заявил, что необходимо искать резервы для экономии теплоснабжения.

При этом президент РБ отмечал, что для того, чтобы уйти от перекрестного субсидирования и выйти на 100-процентную оплату коммуналки населением к 2020 году, необходимо поднять среднюю зарплаты граждан. Поэтому пока «нельзя будоражить население», заявляя о полном возмещении стоимости услуг в краткосрочной перспективе, спешка здесь недопустима, сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, с начала 2017 года тарифы на ЖКУ повышаются на $5 в эквиваленте и индексируются в увязке с ростом доходов населения. В сентябре же правительство и ведущие министерства увеличили тарифы на 8% и теперь «пугают людей» очередным повышением тарифов в декабре, хотя с ноября стоимость ЖКУ будет больше из-за включения отопления.

«Это антинародный подход к делу. Так быть не должно. Это приведет к значительному росту платежей, что несомненно вызовет негативный общественный резонанс. И по делу будет этот резонанс. Почему нельзя индексировать тарифы, скажем так, когда нет отопления, жировки легче? Хотя и это мы уже сделали. Не понимаю, вы, губернаторы, вместе с правительством кому хотите угодить — своим людям или неким международным организациям?», — задался вопросом Александр Лукашенко.

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Что касается роста средней заработной платы в Белоруссии, то напомним, что еще в январе этого года президент республики поручил повысить этот показатель по стране до тысячи рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам главы комитета по труду, занятости и соцзащиты Белоруссии Жанны Романович, номинальная среднемесячная зарплата в Минске за период с января по август этого года составила 1101 рубль. Хотя работники в бюджетных организациях стали получать меньше — всего 739 рублей ($375).

При этом зарплаты в Белоруссии давно не индексировали. В общереспубликанском банке вакансий большинство предлагаемых рабочих мест предполагает заплату только в 250−500 рублей.

Повышаются тарифы для населения Белоруссии не только на ЖКУ, но и на общественный транспорт. Так, в Витебской, Минской и Гомельской областях тарифы с 20 октября увеличили на 5 копеек. Стоимость проезда на автобусе, трамвае или троллейбусе год от года растет. Причем еще несколько лет назад в Белоруссии студентов и школьников (кроме столичных) лишили возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.

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