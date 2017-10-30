Китай отправил на Украину поезд с нефтебуровым оборудованием

Урумчи, Китай, , 06:57 — REGNUM Новый грузовой железнодорожный маршрут связал столицу китайского Синьцзяна Урумчи, расположенную на северо-западе Китая с Украинской Полтавой, сообщает 29 октября агентство «Синьхуа».

Первый грузовой поезд, груженый нефтепромышленным буровым оборудованием покинул Урумчи утром 29 октября по местному времени и направился в Полтаву через Казахстан. Это первый маршрут, который когда-либо связывал китайский Синьцзян с Украиной.

«Новый маршрут призван серьезно сократить время транспортировки грузов с двух месяцев по морю до пятнадцати суток железной дорогой», — заявил заместитель руководителя компании Xinjiang Beiken Energy Engineering Чэн Цзиньминь.

Компания отправила свое оборудование для бурового проекта, осуществляемого на Украине.

По словам заместителя мэра города Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, новый маршрут станет важным каналом расширения местных предприятий и экспансии их на иностранные рынки в рамках проекта «Нового шелкового пути».

Всего 700 грузовых поездов, как ожидается, будут курсировать между Китаем и странами Европы к концу 2017 года.

Напомним, что замминистра инфраструктуры Украины Виктор Довгань заявлял в апреле 2017 года о своей вере в то, что Украина в течение шести месяцев станет «логистическим хабом на карте китайского шелкового пути». Спустя шесть месяцев Китай запустил один поезд.

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