Болгарские учёные: Балканы ожидает дефицит энергомощностей через 15 лет

София, , 15:34 — REGNUM Болгария и весь балканский регион в ближайшие десятилетия могут столкнуться с дефицитом энергетических мощностей. Об этом 27 октября заявила журналистам министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, сославшись на промежуточный доклад Болгарской академии наук, подготовленный для правительства республики.

Ранее власти Болгарии решили доверить академикам вопрос о дальнейшей судьбе замороженного проекта строительства АЭС «Белене», поручив подготовить подробный доклад, в котором должны быть даны ответы на все вопросы относительно перспектив проекта, а также о том, нуждается ли болгарская энергетическая система в новых мощностях.

«В промежуточном отчёте БАН говорится, что к 2030—2035 годам во всём регионе возникнет дефицит мощностей. Все предпосылки к этому налицо», — сообщила сегодня министр в кулуарах правительства.

По словам Петковой, окончательный вариант доклада академии должен быть подготовлен до конца текущего месяца, после чего он будет представлен общественности.

Министр также прокомментировала заявление представителя «Росатома» о том, что российская компания готова продолжать работать с Болгарией по проекту АЭС «Белене». «Мы всегда говорили, что для нас важно, чтобы это оборудование и ресурсы, которые болгарские налогоплательщики вложили в этот проект, были использованы, по-возможности, наилучшим образом», — сказала Петкова, отметив, что «не исключается ни один из вариантов».

Она также сообщила, что Национальной электрической компанией (НЭК) Болгарии совместно с представителями заводов-производителей и «Атомстройэкспорта» была проведена инспекция площадки в Белене, где болгарская сторона хочет самостоятельно хранить уже изготовленные в России реакторы и другое оборудование для АЭС. Все стороны пришли к заключению, что условия хранения отвечают всем требованиям.

«Половина оборудования уже доставлена на площадку. Ожидается, что до конца 2017 года будет доставлена оставшаяся часть», — сказала министр.

Между тем Петкова вновь констатировала, что у Болгарии на сегодняшний день «категорически нет ресурсов» для того, чтобы завершить проект строительства АЭС самостоятельно. «Соответственно, необходимо искать инвестора, который вместе с государством попытается реализовать это оборудование», — заключила она.

Ранее, напомним, министр энергетики Болгарии уже заявляла, что София хотела бы продолжить сотрудничество с российской стороной по проекту строительства АЭС «Белене». В настоящее время анализируются все возможности для применения уже изготовленного оборудования для АЭС, в том числе не исключается вариант привлечения «Росатома» в качестве инвестора проекта, сообщала Петкова.

Уточнялось, что пока конкретных переговоров о возможности инвестирования в проект не проводилось, но консультации с российской стороной ещё будут продолжаться до конца 2017 года.