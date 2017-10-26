«Росатом» подтвердил готовность сотрудничать с Болгарией по АЭС «Белене»

София, , 06:50 — REGNUM Корпорация «Росатом» готова продолжать сотрудничество с Болгарией по проекту строительства АЭС «Белене». Об этом заявил директор регионального центра «Росатома» по Центральной Европе Вадим Титов на конференции, посвящённой атомной энергетики Болгарии, передаёт «Болгарское национальное радио».

Ранее в октябре состоялась встреча представитель российской компании с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

Как отметил представитель «Росатома», у корпорации есть разные договоры с болгарской стороной, связанные с АЭС «Козлодуй». — в частности, по поставкам топлива и продлению сроков эксплуатации 5-го и 6-го энергоблоков электростанции. Наряду с этим компания готова участвовать и в проекте АЭС «Белене», принимая во внимание уже имеющийся уровень сотрудничества, подчеркнул Титов.

В ходе конференции он также отметил, что у атомной энергетики — хорошее будущее. Развитие зелёных станций и значительное увеличение числа возобновляемых источников без атомной энергетики не означало бы большей эффективности, но означало бы много дополнительных расходов для потребителей, подчеркнул он.

Тем не менее, как считает Титов, возобновляемые источники не следует полностью исключать из энергетического микса. «Доля возобновляемых источников — ветряных и солнечных — не должна превышать 40%, потому что в противном случае нельзя гарантировать устойчивости энергетической системы», — пояснил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в октябре министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова заявила, что София хотела бы продолжить сотрудничество с российской стороной по проекту строительства АЭС «Белене».

В настоящее время София анализирует все возможности для применения уже изготовленного оборудования для АЭС, в том числе не исключается вариант привлечения «Росатома» в качестве инвестора проекта, сказала Петкова. Она уточнила, что пока конкретных переговоров на этот счёт не проводилось, но консультации с российской стороной ещё будут продолжаться до конца года.

Позднее исполнительный директор Национальной электрической компании (НЕК) Болгарии Петыр Илиев также сообщил журналистам, что компания ведёт переговоры с «Росатомом» о возможности самостоятельного хранения изготовленных «Атомстройэкспортом» реакторов для АЭС на площадке Белене под контролем производителя.

Будущее проекта строительства электростанции до сегодняшнего дня остаётся неопределённым. Власти республики приняли решение доверить судьбу АЭС «Белене» Болгарской академии наук, поручив учёным подготовить подробный доклад, в котором должны быть даны ответы на все вопросы относительно перспектив проекта, а также о том, нуждается ли болгарская энергетическая система в новых мощностях.