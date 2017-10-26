Минтруд предложил сократить квоту на иностранных работников

Москва, , 11:55 — REGNUM Министерство труда (Минтруд) РФ выступает за сокращение квоты на привлечение иностранных работников в 2018 году на 20%. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что количество квот предлагается установить в размере 140 423 человек, что составляет 79,3% от квоты, установленной на 2017 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число оформленных патентов для трудовых мигрантов в целом по РФ за минувшие 3 года уменьшилось более чем в 1,5 раза. Есть мнение, что это вызвано освобождением граждан Армении и Киргизии в 2015 г. от необходимости получать этот разрешительный документ.

При этом, к примеру, вклад трудовых мигрантов из Таджикистана в валовом внутреннем продукте РФ за прошлый год составил около 1 трлн рублей, или 1,2% ВВП.

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