Москва о мигрантах из Вьетнама: «Нам нужна рабочая сила»

Москва, , 16:26 — REGNUM России нужны легально работающие в стране иностранцы, причём как квалифицированные, так и нет. Об этом 17 октября в рамках круглого стола «АТЭС-2017. Курс на Вьетнам», прошедшего в пресс-центре ИА REGNUM, заявил председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский.

«На момент распада СССР на его территории находились и работали 120 тыс. граждан Вьетнама, — напомнил он. — После исчезновения Советского Союза их судьба оказалась очень тяжелой. Они очутились в совершенно иной экономической и политической ситуации. Последствия этого мы ощущаем до сих пор — наши правоохранительные органы время от времени вылавливают так называемых нелегалов из Вьетнама. Их не очень много, но это создаёт большой информационный шум. Вспомним известные события в Гольяново: сколько там было их найдено на фабрике? Около 600 граждан Вьетнама».

Всего же, как сказал Московский со ссылкой на отечественные органы по делам миграции, их количество на март 2016 года составило примерно 50 тысяч человек.

«Цифры миграции из тихоокеанского региона в РФ не так велики, как представляется в массовом сознании, — констатировал он. — У нас, по данным за тот же период, находятся 220 тыс. китайцев (несколько лет назад было около 400 тыс.), порядка 32 тыс. рабочих из КНДР и 34—35 тыс. из Южной Кореи».

По его мнению, необходим свободный, но контролируемый переток рабочей силы, которая нужна России, и квалифицированная, и нет.

«Это мировая практика, — убеждён чиновник. — Товаром является рабочая сила. Это основа марксизма. Если она есть, то есть и прибавочный продукт, и рост благосостояния. Если нет людей — нет ничего. Мы в России пока не научились в интересах государства и общества извлекать этот прибавочный продукт. Нужно активизировать работу по привлечению из Вьетнама рабочей силы — на легальной основе. Увеличивать квоты. Иностранцы (за исключением граждан некоторых стран) работают в России на основании патента, который стоит 4 тыс. рублей для Москвы. В итоге в бюджет страны попадает около 35 млрд рублей в год».

При этом Юрий Московский подчеркнул, что речь в данном случае идёт не о миллионах и даже не о сотнях тысяч трудовых мигрантов, которые якобы повалят в Россию. Масштабы этого явления ограничатся десятками тысяч рабочих.

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Между тем, как уже сообщало ИА REGNUM, число оформленных патентов для трудовых мигрантов в целом по России за последние три года уменьшилось более чем в 1,5 раза. Есть мнение, что это вызвано освобождением граждан Армении и Киргизии в 2015 году от необходимости получать этот разрешительный документ. При этом, к примеру, вклад трудовых мигрантов из Таджикистана в валовом внутреннем продукте России за 2016 год составил около 1 трлн рублей, или 1,2% ВВП.

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