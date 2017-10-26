Бизнес Якутии выживает не благодаря поддержке, а вопреки: «Зачем лезете?»

Якутск, , 09:54 — REGNUM На заседании Госсобрания Якутии депутаты пожаловались утверждаемому в должности министра экономики республики Михаилу Осипову на то, что в регионе продолжают «кошмарить» бизнес, причём не только проверяющие органы, но и органы власти и приближённые к ним структуры, в частности «Республиканская инвестиционная компания». С речью на эту тему выступил депутат Владимир Фёдоров, о проблеме упоминали и другие предприниматели, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Бизнес работает не благодаря этой поддержке, а в большей степени вопреки», — констатировал Владимир Фёдоров, предложив Михаилу Осипову в частности и правительству региона в целом крепко задуматься над этим.

По словам парламентария, товаропроизводителям Якутии нужен сбыт товаров, иначе их усилия становятся бессмысленными в условиях отсутствия способов реализации продукции. Страдает и потребитель: в цепочку вмешиваются перекупщики, увеличивая конечную стоимость товаров.

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Депутат предложил министру экономики обратить на бизнес особое внимание и создать уже обещанный главой региона фонд поддержки местных производителей, подчеркнув, что выделяемая на эту структуру сумма постоянно уменьшается: сначала шла речь о 20−30% средств, вырученных от продажи акций «АЛРОСа-Нюрба», теперь её снизили до миллиарда.

«Но на миллиард невозможно производство развивать», — уверен Владимир Фёдорвов, обратив попутно внимание на то, что бизнес в республике «кошмарят» в органах власти и налоговых органах.

«До сих пор у нас сохранились заказные проверки. Пополняют бюджет таким образом сверхплановыми налоговыми доходами. Но как только мы разоряем наших предпринимателей, мы создаём дополнительно нагрузку на бюджет. Зачем лезете в бизнес?», — выразил возмущение депутат.

Рассуждая о том, как сделать инвестиционный климат республики благоприятным, Михаил Осипов гарантировал предпринимателям адекватную поддержку, при этом обещав провести работу по выводу бизнеса из тени.

«Я думаю, мы выстроим абсолютно конструктивный диалог с бизнесом, который позволит оказать своевременную поддержку. Она может быть финансовой, моральной, законодательной», — надеется Михаил Осипов.

Он также обратил внимание на то, что в сфере розничной торговли пока много работников остаются официально нетрудоустроенными.

Новый министр экономики обещал выстроить конкретные модели бизнеса с учётом выручки и платежей, и после этого пообщаться с бизнесменами.

«Мы намерены легализовать бизнес и в этом направлении продвигаемся», — заявил также Михаил Осипов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что главный вред бизнесу республики наносит инфраструктура его поддержки, заявлял политолог, журналист и член координационного совета при главе Якутска Виталий Обедин.

«Это странно прозвучит, но структуры вроде технопарка, или венчурной компании, или даже ТОСЭР «Кангалассы» работают в чем-то во вред местному производителю и местному бизнесу», — подчеркнул он.

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