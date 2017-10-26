Высшие должностные лица Южно-Сахалинска хотят поднять себе зарплату

Южно-Сахалинск, , 09:13 — REGNUM Гордума столицы Сахалинской области — Южно-Сахалинска — едва не утвердила жалованье своему председателю и мэру города с нарушением закона, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Первоначально Гордума представила на обсуждение проект решения, касающегося окладов высших должностных лиц островной столицы — председателя думы Елены Столяровой, мэра Сергея Надсадина и зампреда Гордумы Владимира Зайцева. В этом документе оклады чиновников составляли: 22 525 рублей у Елены Столяровой и Сергея Надсадина и 20 273 — у Владимира Зайцева. Именно эти оклады были рассмотрены на комитете Гордумы и должны были быть утверждены на ближайшем заседание парламента Южно-Сахалинска.

«Но, каким-то совершенно непостижимым образом, первоначальный проект до финального заседания претерпел очень интересные изменения. И в окончательном варианте оклады высших должностных лиц на утверждение депутатам попытались представить намного завышенными. Так оклады председателя Гордумы Елены Столяровой и мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина внезапно выросли до 31 281 рубля, а зампреда Гордумы — до 28 153 рублей. При этом в финальном документе черным по белому написано: «С учётом заключения Контрольно — счетной палаты!», — рассказал официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

По данным Лукашевича, провести решение в жизнь не получилось: шум подняли депутаты.

«Теперь мы видим, как чиновники пытаются «увеличить» среднедушевые доходы сахалинцев. А потом удивляются, что люди возмущены данными рейтингов, в которых средние зарплаты более 68 тыс. рублей, а среднедушевой доход растёт день ото дня», — добавил Алексей Лукашевич.

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Доходы мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина в 2016 году составили 4,080 млн рублей. Его супруга задекларировала 6,496 млн рублей. Доходы председателя Гордумы Елены Столяровой в 2016 составили 4 млн рублей, её супруга — 1,366 млн. Зампред Гордумы Южно-Сахалинска Владимир Зайцев в 2016 задекларировал 6,739 млн рублей, его супруга — 4 млн рублей.

Поступок городских руководителей выглядит тем более странно, что буквально 24 октября, то есть, за день до описываемых событий, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко предупредил о том, что региону необходимо научиться считать и экономить деньги. Несмотря на то, что бюджет области принят пока без учета перераспределения нефтегазовых доходов в пользу федерального центра, вопрос по этому перераспределению пока не решен. Глава региона, вернувшись из Москвы, сообщил, что бюджет будет сбалансирован, все социальные обязательства будут выполняться. Тем не менее, Сахалину придется отвыкать «сорить деньгами».

На совещании 24 октября губернатор и председатель правительства Вера Щербина вели речь о тотальной экономии — вплоть до закупки канцелярских товаров.

Видимо, высшие должностные лица Южно-Сахалинска на себе решили не экономить.

Между тем, сразу после заявления губернатора, прокуратура области выявила десятки нарушений в ходе проверки доходов госслужащих из всевозможных сахалинских агентств.

64 нарушения закона со стороны 41 госслужащего из Сахалинского агентства по туризму, агентства по развитию электроэнергетики и газификации, ЗАГС, архитектуры и градостроительства. Все чиновники либо не предоставляли вовсе, либо предоставляли недостоверные сведения о доходах своих супругов, несовершеннолетних детей. Подобные нарушения выявлены как среди руководителей, так и рядовых сотрудников.

Установлены факты несообщения о доходах от нескольких тысяч до 12 млн рублей, либо занижение доходов.

Прокуратура установила и факты поступления на банковские счета госслужащих сумм, вдвое превышающих доходы этих чиновников.

В рамках новой региональной политики — экономить и поддерживать только эффективные проекты — с 1 января будет ликвидировано Агентство по туризму. Что вполне закономерно: несмотря на многочисленные громкие заявления и обещания, агентство так и не смогло вывести сахалинский туризм на хоть сколько-нибудь значимый уровень, сообщило ИА Сахалин. Инфо.

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Напомним, в мае 2017 года ИА REGNUM приводило данные Ассоциации туроператоров России. Согласно данным, Сахалин и Курилы почти не известны российским туристам. Ездят на российские острова жители Японии, Южной Кореи, меньше — Китая. Но это не обеспечивает сколько-нибудь значимого турпотока.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалинская область в настоящее время живет в ожидании перераспределения нефтегазовых доходов в пользу федерального центра. Сейчас доходы от нефтегазовых проектов Сахалин — 1 и Сахалин — 2 распределяются следующим образом: 75% идет в региональный бюджет, 25% в федеральный. Минфин РФ предлагает перераспределить доходы в обратном порядке — 75% федерации, 25% Сахалину. На деньги претендует как федеральный бюджет, так и Фонд развития Дальнего Востока.

Правовых оснований для перераспределения пока нет, но руководители области, вернувшись из Москвы, предупредили: региону предстоит научиться рационально использовать имеющиеся в его распоряжении деньги и освоить азы экономии.

Одна из ключевых проблем единственного островного региона России — бедность большинства жителей. Публикуемые властями отчеты о том, что средняя заработная плата на островах составляет более 68 тыс. рублей, вызывает протесты в социальных сетях. Из чего следует вывод, что относительно зажиточно живут очень немногие: чиновники, работники нефтегазовой сферы, финансового сектора.

В мае 2017 года Сахалинстат опубликовал данные, из которых следует, что на Сахалине и Курилах среднедушевой доход растет вместе с социальной пропастью. 47% всех денежных доходов населения сконцентрировано в руках 20% населения. Остальные живут бедно. Есть такие, которые живут совсем за чертой — 17 тыс. сахалинских семей с детьми получают от правительства области бесплатные продуктовые наборы один раз в три месяца, поскольку не могут купить себе даже еду.