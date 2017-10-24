«Уж слишком мы сорим деньгами, воруем»: о нефтегазовых доходах Сахалина

Южно-Сахалинск, , 11:50 — REGNUM Вопрос с перераспределением нефтегазовых доходов бюджета Сахалинской области по-прежнему остаётся открытым. Правовых оснований для такого шага у федеральных властей нет. Таким образом, Сахалинская область является на сегодняшний день единственным в РФ регионом, где де-юре бюджет на ближайшие три года принят, а де-факто главный финансовый документ субъекта РФ находится в «подвешенном» состоянии и финал этого процесса весьма не ясен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Инициированные Минфином РФ изменения в Бюджетный кодекс России, касающиеся перераспределения сахалинских нефтегазовых доходов, в ГД РФ пока не внесены. И губернатор Сахалина, и Областная дума региона дали отрицательное заключение на этот проект.

Вернувшиеся из Москвы представители областного правительства рассказали о текущей ситуации.

«В случае, если изменения будут приняты, Сахалинская область за 3 года потеряет около 69 млрд рублей», — сообщил глава региона Олег Кожемяко.

Правда, ни о какой конкретике губернатор Сахалина не сказал. Лишь упомянул, что «будут приняты решения о балансировке островного бюджета» и все социальные обязательства будут выполнены.

«Мы отдаем себе отчет в том, что риск сокращения доходов областного бюджета очень велик. Только в 2018 году мы потеряем около 36,6 млрд рублей. При этом сценарий доходов спланирован с учетом снижения цен на углеводороды. И если у области «лишние» деньги будут изъяты, то в 2018 году она получит 70 млрд, в 2019 — 62, а в 2020 — 61, 3. И даже если произойдет рост цен, все равно, таких доходов, как в 2015—2016 годах нам не достигнуть», — цитирует председателя областного правительства Веры Щербины ИА Сахалин. Инфо.

Она признала также, что «переходящие остатки на конец года в размере 40 млрд рублей на счетах Сахалинской области не могут не смущать другие регионы»:

«Сахалин, как субъект РФ работает в рамках единого российского бюджетного законодательства. Поэтому надо признать, что регион действительно имел сверхдоходы и неосвоенные деньги», — сказала председатель областного правительства.

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Объяснила Вера Щербина и причины, почему оставшиеся на счетах десятки миллиардов вызывают недоумения в других регионах:

«В других регионах нечем платить зарплату. В других регионах задают вопросы: «Почему мы не можем такое количество льгот ввести, как на Сахалине?», «Почему в других регионах соблюдается адресность при назначении льгот, а в Сахалинской области льготы раздают всем подряд?», — сказала Вера Щербина.

Напомним, в мае 2017 года ИА REGNUM сообщало о том, что в Южно-Сахалинске прошел «детский» пикет под лозунгом «Хочу рожать, а не думу содержать. Народные волнения были вызваны попыткой правительства и Облдумы отменить выплаты беременным и детям до трех лет на полноценное питание. Новый закон, инициированный областным правительством, предполагал, что выплаты сохранятся, но станут адресными. То есть, получать их будут не все подряд, а лишь те, чей доход не превышает прожиточного минимума. Правительство предполагало сэкономить таким образом 200 млн рублей. Однако нововведение вызвало столь бурные протесты, что региональные власти вынуждены были выплаты вернуть всем.

Между тем, несмотря на пока еще имеющиеся, во всяком случае, де-факто, сверх-доходы бюджета, Сахалинская область имеет и множество проблем. Одна из самых главных — бедность подавляющего большинства населения. 17 тыс. сахалинских семей с детьми получают от правительства бесплатные продукты, потому, что не могут купить даже еду. Правда, продуктовые наборы, в состав которых входят консервы, крупы, чай, сахар, растительное масло, они получают один раз в три месяца.

Тем не менее, привыкать к экономии Сахалинской области, скорее всего, придется.

Губернатор Сахалина Олег Кожемяко подверг критике приобретенный еще в пору его предшественника Александра Хорошавина, при одобрении Облдумы пассажирский теплоход «Поларис» — старое ржавое судно, за которое было заплачено 140 млн бюджетных рублей и еще больше оно «проело» в ремонтах в иностранных доках.

Раскритиковал губернатор и многострадальный спортивный комплекс «Кристалл» — в дорогущем сооружении постоянно течет крыша. В спорткомплекс вкладываются миллионы, но кровля все равно течет, поскольку строители и проектировщики работают неэффективно, равно, как и контролирующие их органы.

«Сейчас федеральные власти от нас требуют, чтобы мы обосновали все расходы. Нам нужно некоторые вещи переосмыслить. Уж слишком мы сорим деньгами, воруем», — неожиданно призналась Вера Щербина.

В ходе совещания разговор шел об экономии буквально всего — о том, что лишние здания должны либо продаваться, либо сдаваться в субаренду. Речь зашла даже об экономии на приобретении канцелярских товаров.

Региональные власти уже изучили опят других регионов, которые привыкли экономить и жить при этом вполне сносно. Например, в Вологде организуют централизованные бухгалтерии, благодаря чему только на этом экономят миллиард в год.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство Сахалинской области не раз упрекали в том, что оно не рационально расходует огромные средства регионального бюджета. Например, в том, что бюджетные миллиарды размещаются на депозитах коммерческих структур и на регион не работают. Доходы же в казну не возвращаются, а оседают на счетах коммерческих структур. Только на счетах Сахалинского ипотечного агентства и Сахалинлизингфлота лежали неиспользованными 20 млрд бюджетных рублей. Обе организации принадлежат Сахалинской области. Средства были размещены на счетах коммерческих банков. Организации получили доход в размере около 1 млрд рублей. По данным экс-депутата Облдумы Сахалина, а ныне помощника депутата ГД РФ Галины Подойниковой, после уплаты налога на прибыль, «доход» в казну региона так и не поступил. В мае 2017 года в Облдуме был заслушан отчет об использовании 50 млрд бюджетных рублей, выделенных в 2015 году АО «Корпорация развития Сахалинской области». В 2016 году объем инвестирования этой корпорацией составил лишь 4,1 млрд рублей. Остальные средства были размещены на счетах и депозитах коммерческих банков. В 2016 году доход Корпорации от депозитов составил 5,2 млрд рублей. Расходы — 269 млн рублей.

В конечном счете именно это и послужило поводом для федерального минфина иницировать перераспределение нефтегазовых доходов региона в пользу федерального центра.

В последние годы Сахалинская область теряет доходы от нефтегазовых проектов. В 2015 году они составили 169 млрд рублей, в 2016 году — 93, в 2017 году, по прогнозу, составят лишь 52 млрд, а в 2018 — 36 млрд рублей.

Доходы Сахалинского бюджета в 2017 году составили 105,3 млрд рублей, расходы — 120, 2 млрд. Дефицит — более 14 млрд рублей.