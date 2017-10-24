Путин одобрил осторожность Центробанка

Москва, , 14:43 — REGNUM Взвешенная политика Банка России по таргетированию инфляции оправданна. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Глава государства отметил, что практически во всех странах мира регуляторы, таргетирующие инфляцию, проявляют подобную осторожность, которая на первый взгляд может показаться чрезмерной. Однако такая политика «в известной степени оправданна» по причине довольно большого числа рисков.

Путин пояснил, что множество факторов угрожает экономике с такой структурой, как у российской, которая зависит от сырьевого мирового рынка. А потому он прекрасно понимает и в целом одобряет столь осторожную деятельность ЦБ РФ.

Он также добавил, что ценовая устойчивость имеет большое значение «с точки зрения процентных ставок в целом для макроэкономической стабильности». В этой области, по словам Путина, наблюдаются хорошие результаты.

Напомним, 15 сентября Совет директоров Банка России принял решение о понижении ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 8,5% годовых. Вопрос об уровне ключевой ставки будет рассмотрен на следующем заседании совета директоров Банка России, которое состоится 27 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Антон Силуанов в своем выступлении на форуме «Россия зовет» заявил, что в ближайшие три года устойчивость бюджета РФ должна оказаться на уровне, характерном для периода до кризиса 2008 года. Об этом говорит тенденция к снижению зависимости бюджета от цен на нефть и газ.

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