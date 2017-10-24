Глава Минфина предрек бюджету РФ докризисную устойчивость

Москва, , 11:43 — REGNUM В 2019—2020 годах устойчивость бюджета России должна оказаться на уровне, характерном для периода до кризиса 2008 года. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в своем выступлении на форуме «Россия зовет».

По его словам, планы на ближайшие три года говорят о заметном снижении зависимости бюджета от углеводородов. Наблюдается возврат к показателям до кризиса 2008 года. Тогда бюджет был достаточно устойчив, а ненефтегазовый дефицит составлял 5−6% ВВП.

Правительство России стремится к тому, чтобы цены на нефть и внешние факторы все меньше отражались на бюджете, добавил он.

Глава Минфина также коснулся вопроса снижения ключевой ставки ЦБ. Он напомнил, что на последнем заседании совета директоров ЦБ ставки были снижены, и выразил надежду на продолжение такого процесса. Следующее заседание совета директоров по ключевой ставке намечено на 27 октября.