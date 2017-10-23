Набсовет ВЭБ утвердил план мероприятий дефолтной стратегии работы с КТЗ

Москва, , 20:34 — REGNUM План предусматривает обеспечение производственной деятельности предприятий КТЗ на переходный период; поддержание работоспособности ключевых предприятий Концерна; направлен на урегулирование долгов по оплате текущих расходов по зарплате, налогам, сборам, страховым взносам и другим. Группа КТЗ представляет собой холдинг стратегической значимости федерального масштаба.

Внешэкономбанком в Арбитражный суд Чувашской Республики поданы заявления о признании несостоятельными ряда предприятий Концерна КТЗ.

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Ранее для решения проблемы избыточной долговой нагрузки предприятий Концерна КТЗ, а также реализации комплекса мер по восстановлению платежеспособности создана рабочая группа с участием представителей Внешэкономбанка, Государственной корпорации «Ростех», Минпромторга России, Минтруда России, и региональных органов исполнительной власти.

В задачи данной рабочей группы входит как определение и реализация мер по обеспечению бесперебойного функционирования предприятий КТЗ в целях выполнения возложенных стратегических для страны обязательств, так и разработка мер по обеспечению социальной стабильности в регионах присутствия КТЗ.

С учетом значимости активов Концерна будут приняты все меры для предотвращения остановки или сбоев производства на предприятиях КТЗ. При проведении, предусмотренных законом судебных процедур, хозяйственная деятельность предприятий будет продолжаться.

Введение процедуры наблюдения включает приостановление исполнения решений по исполнительным документам, снятие ранее наложенных арестов на имущество и иных ограничений в части распоряжения имуществом должника, наложенных в ходе исполнительного производства.

Таким образом, предприятия становятся значительно более защищенными, так как предотвращается возможность отчуждения их имущества по частям, сохраняется производственный цикл.

На законодательном уровне предусмотрены механизмы оздоровления, которые предполагают не только сохранение производственного комплекса, но и всего штата работников.

В настоящее время рабочая группа будет анализировать возможность использования этих механизмов для сохранения и дальнейшего развития КТЗ. После начала реализации мероприятий по оздоровлению, будет определена дальнейшая стратегия развития активов.