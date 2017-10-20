Пока население Белоруссии беднеет, тарифы на общественный транспорт растут

Минск, , 17:14 — REGNUM Проезд для граждан на общественном транспорте в Витебской и Минской областях Белоруссии вновь подорожает. Соответствующие поправки внесены в решение Минского облисполкома №1154 «О тарифах на городские перевозки пассажиров и ручной клади автобусами в регулярном сообщении». Тексты постановлений размещены сегодня, 20 октября, на Национальном правовом интернет-портале республики.

Стоимость проезда увеличится на 5 копеек на автобусе, троллейбусе или трамвае в Витебской области, а также на автобусе в Минской области. Теперь жителям и гостям этих областей придется платить за проезд по 50 копеек. Проезд в экспрессных маршрутах дорожает до 60 копеек за одну поездку. На ручную кладь тариф вырос на 5 копеек — до 50 копеек. Стоимость многоразовых поездок также стала выше.

Соответствующее решение вступает в силу с момент опубликования, то есть с 20 октября.

Позднее стало известно, что проезд в транспорте подорожал и в Гомельской области, в связи с чем ожидается, что подобный рост тарифов на общественный транспорт может произойти и в других областях Белоруссии.

В последний раз тарифы на проезд в общественном транспорте в областях и Минске повышали в декабре 2016 года. Рост стоимости проезда на автобусах, троллейбусах и трамваях тогда также увеличился на пять копеек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, белорусские власти последние годы последовательно сокращают льготы для населения. При этом их не монетизируют, а просто отменяют. В частности, несколько лет назад студентов и школьников в Белоруссии лишили права на бесплатный проезд в общественном транспорте. Позднее такую возможность вернули только школьникам и студентам в Минске и лишь на период учебного года.

Причем стоимость услуг повышается не только в транспортной сфере. Так, за последние годы в Белоруссии в разы выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг, связи. Однако если тарифы для населения растут кратно, то размеры заработных плат остаются почти на прежнем уровне.

Несмотря на то, что президент республики Александр Лукашенко в начале 2017 года распорядился повысить среднюю заработную плату примерно до 1000 белорусских рублей, за восемь месяцев этого года только в Солигорском районе и Минске номинальная начисленная средняя заработная плата превысила тысячу рублей. В Солигорском районе средняя зарплата достигает 1169,1 рубля, а в Минске — 1101,7 рубля. В самом бедном регионе страны — Шарковщинском — зарплаты примерно в 2,5 ниже (462,8 рубля), чем в самом богатом.

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Напомним, по данным Белстата, реальные доходы белорусов за сентябрь — август 2017 года упали на 0,1% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Такая тенденция продолжается с начала 2017 года.

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