В Казахстане прожиточный минимум увеличится в 2018 году

Астана, , 18:56 — REGNUM В Казахстане с 1 января 2018 года будет увеличен уровень прожиточного минимума на 15,6% до 28 284 тенге (4855 рублей), передает 20 октября интернет-газета «Zona» со ссылкой на вице-министра труда и социальной защиты населения Казахстана Светлану Жакупову.

«В абсолютных цифрах, сегодня прожиточный минимум — 24 459 тенге, а в прогнозах с 1 января 2018 года он будет составлять 28 284 тенге», — сообщила Жакупова.

По ее словам, необходимость увеличения была продиктована изменением структуры потребления населения Казахстана. Если раньше на продовольственные товары в потребительской корзине приходилось 60%, то теперь эта доля снизилась до 55%.

Вице-министр отметила, что увеличение прожиточного минимума положительным образом повлияет на размер базовых государственных пособий, получаемых по инвалидности, потере кормильца, а также в качестве пенсий. Важным изменением с 1 июля 2018 года станет привязка базовой пенсионной выплаты к трудовому стажу.

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Будет учитываться не только стаж до 1 января 1998 года, но и длительность перечислений в накопительную систему. Базовая пенсионная выплата для граждан, имеющих стаж 10 и менее, составит 54% прожиточного минимума, после этого за каждый дополнительный год будет начисляться прибавка в размере 2%. Гражданам со стажем работы 33 года и более базовая пенсионная выплата будет начисляться в размере 100% прожиточного минимума.

Ранее Жакупова сообщила, что безработных жителей Казахстана будут мотивировать к трудоустройству путем заключения социальных контрактов.

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